Взрыв произошел около 7:50. В результате инцидента командир и гражданский сотрудник получили незначительные ранения.
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Как отреагировали в МИД Польши
Во время поездки в Украину начальник полиции Польши встретился с руководством украинской полиции и ГСЧС.
В связи с взрывом польская сторона обратилась к украинской с просьбой предоставить соответствующие объяснения,
– говорится в сообщении.
Начальник польской полиции Ярослав Шимчик получил "легкие ранения" и находится в больнице.
В ведомстве добавляют, что поврежден потолок в комнате службы безопасности. Это засекреченное помещение, в котором находятся устройства, связанные с обеспечением охраны объектов.
"Подарок был сделан одним из руководителей украинских служб", – сообщили в пресс-службе. При этом не уточняется, о каком именно подарке идет речь. По неофициальной информации, это был гранатомет.
В МИД Украины выясняют детали.
Как Польша поддерживает Украину в войне
- 14 декабря на заседании польского Сейма Россию признали государством-спонсором терроризма. Более того, в резолюции есть поправка, которая возлагает на Россию ответственность за катастрофу под Смоленском.
- Представитель польского правительства Петр Мюллер заявил, что после всех действий, предпринятых Россией, отношения Запада со страной-агрессорой не смогут вернуться к уровню, который был перед полномасштабным вторжением в Украину.
- Польша выражает обеспокоенность по поводу последних заявлений руководства Беларуси о выдвижении войск в определенные районы. Украинская и польская стороны договорились обмениваться оперативной информацией и координировать совместные действия. Польша будет поддерживать Украину и оказывать помощь.
- Недавно президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что Европе следует подготовиться, как дать гарантии безопасности для России. В то же время, замглавы МИД Польши Марцин Пшидач заявил, что гарантии безопасности нужны Украине, а не России.