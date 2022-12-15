Вечером 14 декабря на заседании польского Сейма Россию признали государством-спонсором терроризма. Более того, в резолюции есть поправка, которая возлагает на Россию ответственность за катастрофу под Смоленском.

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За резолюцию проголосовало большинство

В голосовании на 68-м заседании Сейма приняли участие 234 депутата. Из них большинство, а именно 231 депутат, проголосовали за это решение, и только двое против. Однако отметим, что это не первая попытка проголосовать за резолюцию.

Так, 2 декабря Сейм Польши уже пытался признать Россию спонсоркой терроризма, однако во время вечерних дебатов к проекту партия "Право и справедливость" добавила поправку, вызвавшую возражение со стороны оппозиции. Так что оппозиционные депутаты в тот вечер сорвали кворум.

14 декабря сначала на заседании Сейма проголосовали за поправку по Смоленской катастрофе, которую также поддержали большинством голосов, а затем и за резолюцию с этой поправкой. Так, во втором пункте резолюции, осуждающей Россию за ее преступления в Украине, было включено предложение: "Российская Федерация несет непосредственную ответственность за катастрофу самолета ВВС Польши в апреле 2010 года, в результате которой погибли 96 человек на борту, в том числе президент Республики Польша Лех Качиньский".

Отметим, что также в этом абзаце Смоленскую катастрофу связали с уничтожением малайзийского авиалайнера над Украиной в 2014 году.

Кто признал Россию государством-спонсором терроризма