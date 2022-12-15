Ввечері 14 грудня на засіданні польського Сейму Росію визнали державою-спонсоркою тероризму. Ба більше, у резолюції є поправка, яка покладає на Росію відповідальність за катастрофу під Смоленськом.

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За резолюцію проголосувала більшість

У голосуванні на 68-му засіданні Сейму взяли участь 234 депутати. З них більшість, а саме 231 депутат, проголосували за це рішення, і лише двоє – проти. Однак зазначимо, що це – не перша спроба проголосувати за резолюцію.

Так, 2 грудня Сейм Польщі уже намагався визнати Росію спонсоркою тероризму, однак під час вечірніх дебатів до проєкту партія "Право і справедливість" додала поправку, яка викликала заперечення з боку опозиції. Тож опозиційні депутати у той вечір зірвали кворум.

Тож 14 грудня спершу на засіданні Сейму проголосували за поправку щодо Смоленської катастрофи, яку також підтримали більшістю голосів, а потім й за резолюцію з цією поправкою. Так, у другому пункті резолюції, яка засуджує Росію за її злочини в Україні, було включено речення: "Російська Федерація несе безпосередню відповідальність за катастрофу літака ВПС Польщі у квітні 2010 року, внаслідок якої загинуло 96 осіб на борту, в тому числі президент Республіки Польща Лех Качинський".

Зазначимо, що також у цьому абзаці Смоленську катастрофу пов'язали зі збиттям малайзійського авіалайнера над Україною у 2014 році.

Хто визнав Росію державою-спонсором тероризму