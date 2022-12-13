Этому не поможет даже завершение боевых действий. Такое мнение высказал спикер польского правительства Петр Мюллер.

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Он убежден, что Польша не должна возвращаться к тем отношениям с Россией, которые были до войны.

Это невозможно. Мы хотим, чтобы Россия прекратила агрессию в Украине. Но даже после этого вернуться к довоенной реальности нет возможности,

– подчеркнул Мюллер.

Также представитель польского правительства отметил, что Варшава выступает за более широкие санкции против России и пытается убедить другие западные страны утвердить согласованные против Москвы ограничения.

Позиция Польши – полная противоположность заявлению Германии

Вероятно, слова Мюллера стали ответом на заявления канцлера Германии Олафа Шольца, допустившего накануне возобновление экономических отношений с Россией, но заметил, что это возможно лишь после прекращения войны в Украине.

Еще раньше Шольц выразил мнение, что Европа может вернуться к довоенному "мирному порядку" с Россией и решить "все вопросы совместной безопасности" после войны в Украине, если Владимир Путин откажется от агрессии против соседних государств.

Слова Шольца, однако, расходятся с позицией более критически настроенных членов Альянса, таких как Польша и страны Балтии – они крайне неохотно идут на уступки Кремлю и не доверяют его готовности поддерживать какую-либо послевоенную мирную договоренность.

На днях также состоялся разговор Шольца с Путиным. По его итогам, канцлер Германии заявил, что не верит, что Путин может уступить в войне против Украины. Глава Кремля хочет любой ценой захватить хоть какую-то часть Украины.