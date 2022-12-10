Шольц не верит, что Путин готов к уступкам в Украине

Но это не касается канцлера Германии Олафа Шольца. Он развеял надежды на то, что глава Кремля может уступить в войне. Об этом он сказал в субботу в Потсдаме в ходе диалога с гражданами в своем избирательном округе.

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Каждый раз, когда я разговариваю с Путиным, он говорит очень четко, речь идет именно о завоевании чего-нибудь. Он просто хочет силой захватить часть украинской территории,

– заявил Шольц.

По его словам, это происходит, несмотря на большие потери со стороны России. Он добавил, что точного количества погибших российских военнослужащих нет, но это может быть и 100 тысяч.

Шольц также сказал, что российское руководство по-прежнему демонстрировало брутальный подход, например, в Сирии или Чечне, где "стерло с лица земли целую страну".

Глава немецкого правительства подчеркнула, что со стороны Путина нет никакой сдержанности. Однако, вопреки всем разногласиям, с ним приходится говорить снова и снова, чтобы проверить, есть ли изменения относительно Украины.

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