Шольц не вірить, що Путін готовий до поступок в Україні

Але це не стосується канцлера Німеччини Олафа Шольца. Він розвіяв надії на те, що очільник Кремля може поступитись у війні. Про це він сказав у суботу в Потсдамі під час діалогу з громадянами у своєму виборчому окрузі.

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Кожного разу, коли я розмовляю з Путіним, він говорить дуже чітко, мова йде саме про завоювання чогось. Він просто хоче силою захопити частину української території,

– заявив Шольц.

За його словами, це відбувається, попри великі втрати з боку Росії. Він додав, що точної кількості загиблих російських військовослужбовців немає, але це може бути й 100 тисяч.

Шольц також сказав, що російське керівництво і раніше демонструвало брутальний підхід, наприклад, у Сирії чи Чечні, де "стерло з лиця землі цілу країну".

Очільник німецького уряд наголосив, що з боку Путіна немає жодної стриманості. Проте, всупереч всім розбіжностям, з ним доводиться говорити знову і знову, щоб перевірити, чи є зміни щодо України.

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