Особенности выезда мужчин, принятых на временный консульский учет за границей, разъяснили в Государственной пограничной службе.

Важно Можно ли мужчине уехать за границу, если он снят с военного учета

Так, при пересечении государственной границы Украины такие лица должны предоставить:

соответствующий паспортный документ с отметками Государственной миграционной службы Украины "Оформлен выезд на постоянное проживание",

дипломатического учреждения "Принят на консульский учет".

Консульский учет – регистрация информации о местонахождении за пределами Украины граждан Украины, временно пребывающих за границей. Граждане Украины принимаются на временный консульский учет сроком один год.

Указанный срок может быть увеличен в соответствии со сроком действия разрешения иностранного государства на жительство, выданного лицу, которое принимается на консульский учет, но не может превышать 5 лет.

Обратите внимание! Ранее пограничники объяснили, что муж, женщина которого служит в ВСУ, имеет право уехать за границу с детьми младше 18 лет. Для пересечения границы необходимо свидетельство о рождении детей, свидетельство о браке и справку о службе в Вооруженных Силах.

Общая мобилизация в Украине

В Украине с 24 февраля действует военное положение. 22 мая Верховная Рада приняла решение о продлении военного положения и общей мобилизации до 23 августа.

В общей сложности определены 4 волны мобилизации:

комплектование боевых частей резервистами, бывшими участниками АТО и ООС, уже отслужившими военнослужащими и военнообязанными;

мобилизация резервистов, не попавших в первую волну, а также военнослужащих, проходивших срочную службу до 2014 года;

мобилизация офицеров запаса и военнообязанных, окончивших военные кафедры университетов;

мобилизация всех граждан от 18 до 60 лет.