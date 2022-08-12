Особенности выезда мужчин, принятых на временный консульский учет за границей, разъяснили в Государственной пограничной службе.
Важно Можно ли мужчине уехать за границу, если он снят с военного учета
Так, при пересечении государственной границы Украины такие лица должны предоставить:
- соответствующий паспортный документ с отметками Государственной миграционной службы Украины "Оформлен выезд на постоянное проживание",
- дипломатического учреждения "Принят на консульский учет".
Консульский учет – регистрация информации о местонахождении за пределами Украины граждан Украины, временно пребывающих за границей. Граждане Украины принимаются на временный консульский учет сроком один год.
Указанный срок может быть увеличен в соответствии со сроком действия разрешения иностранного государства на жительство, выданного лицу, которое принимается на консульский учет, но не может превышать 5 лет.
Общая мобилизация в Украине
В Украине с 24 февраля действует военное положение. 22 мая Верховная Рада приняла решение о продлении военного положения и общей мобилизации до 23 августа.
В общей сложности определены 4 волны мобилизации:
- комплектование боевых частей резервистами, бывшими участниками АТО и ООС, уже отслужившими военнослужащими и военнообязанными;
- мобилизация резервистов, не попавших в первую волну, а также военнослужащих, проходивших срочную службу до 2014 года;
- мобилизация офицеров запаса и военнообязанных, окончивших военные кафедры университетов;
- мобилизация всех граждан от 18 до 60 лет.
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