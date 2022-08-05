Ранее в Госпогранслужбе жали четкие объяснения относительно того, могут ли уехать мужчины, которые до войны жили и работали за границей. Снятым с военного учета советуют однозначно обращаться в ТЦК и СП.
Стоит прочесть Двойное гражданство и выезд мужчин за границу: что говорит ГНСУ
Эта отметка не подтверждает непригодность военной службы во время войны
Пограничники говорят: эта отметка не подтверждает ни инвалидность, ни непригодность военной службы в военное время по состоянию здоровья. Что касается ограниченно годных в военное время, то им нельзя пересекать границу.
Окончательное решение принимают пограничники
В Госпогранслужбе подчеркнули, что окончательное решение будут принимать работники ГНСУ в пункте пропуска. Для этого им необходимо изучить все документы и выяснить все факты и обстоятельства.
Читайте также Вениславский отреагировал на предложение расширить список мужчин на выезд во время войны
Общая мобилизация в Украине: коротко
- С 24 февраля в Украине действует военное положение.
- 22 мая Верховная Рада приняла решение о продлении военного положения и общей мобилизации до 23 августа.
- В общей сложности определены 4 волны мобилизации:
– комплектование боевых частей резервистами, бывшими участниками АТО и ООС, уже отслужившими военнослужащими и военнообязанными.
– мобилизация резервистов, не попавших до первой волны, а также военнослужащих, проходивших срочную службу до 2014 года.
– мобилизация офицеров запаса и военнообязанных, окончивших военные кафедры университетов.
– мобилизация всех граждан в возрасте от 18 до 60 лет.
Смотрите в видео дайджест главных событий 4 августа: