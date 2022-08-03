Член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне, депутат Федор Вениславский рассказал для 24 канала, что в парламенте ведутся дискуссии, стоит ли разрешать выезд за границу военнообязанным мужчинам.

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"Например, есть отдельное направление – это моряки, которых в Украине несколько сотен тысяч и которые нужны в зарубежных судовых компаниях, плавающих под разными флагами", – сказал Вениславский.

Почему есть необходимость не разрешать выезд

По словам депутата, в его электронный адрес поступают разнообразные обращения с просьбой разрешить выезд морякам. Также нардепы, представляющие приморские области Украины, пытаются постоянно проговаривать этот вопрос.

Вениславский отметил, что депутаты пытаются решить, как эффективно и без ущерба для национальной безопасности это можно решить. Он сказал, что война требует максимальной мобилизации всех усилий, поэтому ко всем расширенным перечням нужно подходить взвешенно. Однако не все хотят рисковать жизнью и идти на фронт, но есть такой конституционный долг.

Федор Вениславский Член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне С одной стороны, есть достаточное количество военных, которые мобилизованы и добровольцы. С другой – периодически возникает потребность в определенных военных специальностях. Поэтому я не могу сказать, что я сторонник того, чтобы позволить либеральный подход относительно выезда за границу мужчин призывного возраста.

Мобилизация в Украине

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что мобилизованные не отправляются сразу на фронт. Фейки об этом распространяют сами русские.

Резников объяснил, что сначала мобилизованных отправляют в учебный центр, где они учатся тактической медицине, обращению с оружием и рядом других вещей. Впоследствии солдаты получают направление в соответствующее подразделение.

Обратите внимание – Вениславский о выезде мужчин за границу: смотрите видео