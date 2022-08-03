Член комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони, депутат Федір Веніславський розповів для 24 каналу, що у парламенті точаться дискусії, чи варто дозволяти виїзд за кордон чоловікам, які є військовозобов'язаними.

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"Наприклад, є окремий напрямок – це моряки, яких в Україні кілька сотень тисяч і які є потрібними в закордонних суднових компаніях, що плавають під різними прапорами", – сказав Веніславський.

Чому є потреба не дозволяти виїзд

За словами депутата, на його електронну адресу надходять різноманітні звернення з проханням дозволити виїзд морякам. Також нардепи, які представляють приморські області України, намагаються проговорювати постійно це питання.

Веніславський зазначив, що депутати намагаються вирішити, як найефективніше і без шкоди для національної безпеки це можна розв'язати. Він сказав, що війна потребує максимальної мобілізації всіх зусиль, тому до всіх розширених переліків треба підходити виважено. Проте не всі хочуть ризикувати життям і йти на фронт, але є такий конституційний обов'язок.

Федір Веніславський Член комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони З одного боку маємо достатню кількість військових, які мобілізовані й добровольці. З іншого – періодично виникає потреба у певних військових спеціальностях. Тому я не можу сказати, що я є прихильником того, щоб дозволити ліберальний підхід щодо виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

Мобілізація в Україні

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що мобілізованих не відправляють одразу на фронт. Фейки про це поширюють самі ж росіяни.

Резніков пояснив, що спочатку мобілізованих відправляють до навчального центру, де вони вчаться тактичної медицини, поводження зі зброєю та низки інших речей. Згодом солдати отримують скерування до відповідного підрозділу.

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