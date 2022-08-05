Раніше у Держприкордонслужбі жали чіткі пояснення щодо того, чи можуть виїхати чоловіки, які до війни жили та працювали за кордоном. Знятим з військового обліку радять однозначно звертатись в ТЦК та СП.

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Ця відмітка не підтверджує непридатність до військової служби під час війни

Прикордонники кажуть: ця відмітка не підтверджує ані інвалідність, ані непридатність до військової служби у воєнний час за станом здоров’я. Щодо обмежено придатних у воєнний час, то їм не можна перетинати кордон.

Остаточне рішення ухвалюють прикордонники

У Держприкордонслужбі наголосили, що остаточне рішення ухвалюватимуть працівники ДПСУ в пункті пропуску. Для цього їм необхідно буде вивчити всі документи та з'ясувати всі факти та обставини.

Зверніть увагу! Раніше прикордонники пояснили, що чоловік, жінка якого служить у ЗСУ, має право виїхати за кордон з дітьми віком до 18 років. Для права перетину кордону необхідно свідоцтво про народження дітей, свідоцтво про одруження та довідку про службу в Збройних Силах.

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Загальна мобілізація в Україні: коротко

З 24 лютого в Україні діє воєнний стан.

22 травня Верховна Рада ухвалила рішення про продовження воєнного стану та загальної мобілізації до 23 серпня.

Загалом визначено 4 хвилі мобілізації:

– комплектування бойових частин резервістами, колишніми учасниками АТО і ООС, військовослужбовцями та військовозобов’язаними, які вже відслужили.

– мобілізація резервістів, які не потрапили до першої хвилі, а також військовослужбовців, які проходили строкову службу до 2014 року.

– мобілізація офіцерів запасу та військовозобов'язаних, які закінчили військові кафедри університетів.

– мобілізація усіх громадян віком від 18 до 60 років.

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