Правила перетину кордону чоловіками, дружини яких в ЗСУ

Відповідно до закону про мобілізацію, не можна перетинати кордон чоловікам призовного віку – від 18 до 60 років. Вільно можуть пересуватися жінки та діти, а, якщо жінка стала на захист України та перебуває у лавах ЗСУ, чоловік має право виїхати за кордон.

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Так, у Державній прикордонній службі України заявили, що чоловік, дружина якого проходить дійсну військову службу, має право перетину кордону. Втім, є умова – на утриманні подружжя мають бути діти віком до 18 років.

Документи, які надають право перетину:

свідоцтво про народження дитини

свідоцтво про шлюб

будь-який документ, що засвідчує проходження військової служби дружиною

Також зазначається, що ця категорія чоловіків має право перетинати кордон необмежену кількість разів.

Як виїжджати за кордон тим, хто має на це право

На думку Дар'ї Тарасенко, можуть використовувати кілька механізмів. І, треба сказати, кожен із них складно назвати простим.