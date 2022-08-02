Правила перетину кордону чоловіками, дружини яких в ЗСУ
Відповідно до закону про мобілізацію, не можна перетинати кордон чоловікам призовного віку – від 18 до 60 років. Вільно можуть пересуватися жінки та діти, а, якщо жінка стала на захист України та перебуває у лавах ЗСУ, чоловік має право виїхати за кордон.
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Так, у Державній прикордонній службі України заявили, що чоловік, дружина якого проходить дійсну військову службу, має право перетину кордону. Втім, є умова – на утриманні подружжя мають бути діти віком до 18 років.
Документи, які надають право перетину:
- свідоцтво про народження дитини
- свідоцтво про шлюб
- будь-який документ, що засвідчує проходження військової служби дружиною
Також зазначається, що ця категорія чоловіків має право перетинати кордон необмежену кількість разів.
Як виїжджати за кордон тим, хто має на це право
На думку Дар'ї Тарасенко, можуть використовувати кілька механізмів. І, треба сказати, кожен із них складно назвати простим.
Прикордонники самі перевіряють підстави. Для цього вони повинні визначати, чи має право той, чи інший чоловік на виїзд. Але тут можуть виникнути певні труднощі, адже не всі обізнані з абсолютно кожним пунктом законодавства та його змінами.
Необхідний дозвіл від військкомату. Цей спосіб мав би бути простішим. Але і тут не просто. В такому разі чоловікові необхідно буде звернутись до військкомату задля отримання документа, а цей процес може бути затратним по часу.
Також слід розуміти, що якщо вас забронювали на підприємстві від мобілізації, то це не гарантує можливість виїхати. Якщо відповідна необхідність таки є, то ваша компанія повинна надати вам документ про необхідність виконати завдання за кордоном.