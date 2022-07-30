На час війни чоловікам призовного віку заборонили виїжджати за кордон, виключення діють лише в окремих випадках. Прикордонники пояснили, хто з громадян, які працювали за кордоном, зможуть покинути межі країни під час воєнного стану.

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Хто може виїхати за кордон

24 лютого в Україні перебували дуже багато чоловіків, які працюють в інших країнах. Після введення воєнного стану та заборони чоловікам призовного віку покидати межі країни вони залишилися вдома, а економічна ситуація не завжди дозволяє знайти роботу вдома.

Прикордонники пояснили, що цю категорію громадян не внесли до постанови Кабінету Міністрів України № 57 "Про затвердження Правил перетину державного кордону громадянами України", тому виїхати за кордон вони не зможуть.

Разом з тим чоловіки можуть виїхати на місце постійного проживання в іншу країну, якщо отримали дозвіл від Державної міграційної служби, який погоджує військовий комісаріат.

Відповідно, перетнути кордон може той, хто:

змінив місце проживання з дотриманням усіх норм;

не перебуває на військовому обліку;

не є військовозобов'язаним.

У майбутньому закон може змінитися. Зараз у Верховній Раді є зареєстрований законопроєкт, який дозволяє виїзд чоловікам, що мають бізнес або нерухомість за кордоном, а також тим, хто буде корисніший українській економіці поза межами держави.

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