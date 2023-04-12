Детали переговоров по танкам приоткрыл министр обороны Алексей Резников во время пресс-конференции с испанской коллегой Маргаритой Роблес, сообщает 24 Канал. Идеи о том, как убедить Берлин в бронетехнике, родились именно во время коммуникации с ней.

Обратите внимание Слитые документы Пентагона являются смесью правды и лжи, – Резников

Как Украина и Испания давили на Берлин

Алексей Резников рассказал, что во время, когда Германия еще очень сильно колебалась по танкам, нужно было действовать, чтобы убедить Берлин. Тогда же, по словам министра, он общался с испанской коллегой Маргаритой Роблес. Тогда министры обороны Украины и Испании договорились использовать испанские леопарды на полигонах в Латвии для подготовки наших воинов.

Мы договорились это сделать и я мог обратиться к немецкому министру госпоже Ламберхт, чтобы поставить ее в ситуацию, что нужно принимать решение. С этого момента немецкие коллеги поняли, что мы не остановимся и нужно принимать решение о согласии на тренинговые программы, а позже и образование танковой коалиции из Leopard,

– рассказал министр.

Как Германия принимала решение по танкам для Украины

Прошлая зима была богата дискуссиями вокруг вопросов бронетехники для Украины. Самым популярным в Европе танком является немецкий Leopard 2, поэтому на его предоставление Украине потребовалось разрешение Берлина.

Однако Германия долго колебалась и медлила. Западные СМИ писали о нежелании Берлина первым давать "зеленый свет" в танковой коалиции и, в частности, связывали это с памятью о Второй мировой и стыд за эти события.

По этому вопросу Германия вела переговоры и с США. Берлин очертил свою позицию следующим образом – сначала танки выделяет Вашингтон, а тогда уже в ход пойдет и германская бронетехника.

Переговоры принесли свои результаты. 25 января 2023 г. Германия объявила о предоставлении 18 танков Leopard 2 Украине и разрешила предоставлять бронетехнику и другим странам. Вечером того же дня президент США Джо Байден сообщил, что Вашингтон отправляет 31 танк M1 Abrams. Эти решения стали основой формирования "танковой коалиции".