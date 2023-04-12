Деталі перемовин щодо танків привідкрив міністр оборони Олексій Резніков під час пресконференції з іспанською колегою Маргаритою Роблес, повідомляє 24 Канал. Ідеї щодо того, як переконати Берлін щодо бронетехніки, народилися саме під час комунікації з нею.

Зверніть увагу Злиті документи Пентагону є сумішшю правди й неправди, – Резніков

Як Україна та Іспанія тиснули на Берлін

Олексій Резніков розповів, що в час, коли Німеччина ще дуже сильно вагалася щодо танків, потрібно було діяти, щоб переконати Берлін. Тоді ж, за словами міністра, він комунікував з іспанською колегою Маргаритою Роблес. Тоді міністри оборони України та Іспанії домовилися використовувати іспанські Leopard на полігонах у Латвії для підготовки наших воїнів.

Ми домовилися це зробити і я мав змогу звернутися до німецького міністра пані Ламберхт, щоб поставити її в ситуацію, що треба приймати рішення. З цього моменту німецькі колеги зрозуміли, що ми не зупинимось і треба приймати рішення про згоду на тренінгові програми, а пізніше й утворення танкової коаліції з Leopard,

– розповів міністр.

Як Німеччина ухвалювала рішення щодо танків для України

Минула зима була багатою на дискусії довкола питань бронетехніки для України. Найпопулярнішим у Європі танком є німецький Leopard 2, тому на його надання Україні потрібен був дозвіл Берліна.

Однак Німеччина довго вагалася і зволікала. Західні ЗМІ писали про небажання Берліна першим давати "зелене світло" у танковій коаліції і, зокрема, пов'язували це з пам'яттю про Другу світову та сором за ті події.

Щодо цього питання Німеччина вела перемовини і з США. Берлін окреслив свою позицію наступним чином – спершу танки виділяє Вашингтон, а тоді вже в хід піде й німецька бронетехніка.

Переговори дали свої результати. 25 січня 2023 року Німеччина оголосила про надання 18 танків Leopard 2 Україні та дозволила надавати бронетехніку й іншим країнам. Увечері того ж дня президент США Джо Байден повідомив, що Вашингтон відправляє 31 танк M1 Abrams. Ці рішення стали основою формування "танкової коаліції".