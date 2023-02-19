Об этом для 24 Канала рассказала основательница фонда Dignitas Любовь Шипович.

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"Особенно, когда говорим о гражданских технологиях. В таких масштабах гражданские беспилотные технологии используют впервые. В нашей команде над техническим направлением, которое возглавляет Мария Берлинская, работавшая с самого начала развития аэроразведки в Украине, поняли, что экспертиза, которая у нас есть , важно передать", – рассказала Шипович.

Погоня технологий

По словам эксперта, за последний год полномасштабной войны собрали еще большую экспертизу, которую не имеем право потерять. Шипович отметила, что мы должны передавать знания новым мобилизованным военным или добровольцам.

В мае прошлого года мы с командой записали видеолекции – курс применения технологий в условиях войны. Его постоянно дополняем и расширяем. Курс доступен на платформе Prometeus. Он закрыт, доступ получают военные по запросу от командиров. Это для того чтобы лекциями не могли пользоваться россияне. Они активно за всем следят, – рассказала эксперт.

Она отметила, что война является погоней технологий. По словам Шипович, после получения сертификатов об окончании онлайн-курса начинается практическая учеба на полигонах.

"Пока уже более 10 тысяч военных прошли обучение. Наша цель – распространять это как можно больше, чтобы каждый военный знал, как развернуть Starlink, подсоединить рацию, поднять квадрокоптер. Это нужно, чтобы иметь глаза в боевых действиях, знать о ситуации и не идти наощупь, как делали в прошлом веке", – добавила эксперт.

Украина должна увеличивать производство беспилотников

Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что нужно производить большее количество дронов. Они требуются для широкого применения.

"Применение дронов и о корректировке артиллерии, и о нанесении поражения врагу, и о доставлении боекомплектов и эвакуации раненых. В настоящее время потребности ВСУ измеряются сотнями тысяч БПЛА разных модификаций", – сказал он.