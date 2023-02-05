Известно, что оборонное ведомство нашего государства в 2023 году планировало потратить на беспилотные летательные аппараты около 20 миллиардов гривен. Также Алексей Резников констатировал, что всего за 8 месяцев полномасштабной войны к использованию допущено больше БпЛА, чем за последние 5 лет.

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Силам обороны нужны сотни тысяч дронов

Собственно, разработка и изготовление собственных дронов Украины нужны для того, чтобы эффективно противостоять российским захватчикам. Резников во время выступления акцентировал внимание на важности поддержки украинского рынка беспилотников. В частности, он упомянул о разработке дронов широкого применения, которые также называются "воздух – земля – вода".

Это (применение дронов – 24 Канал) и о корректировке артиллерии, и о нанесении поражения врагу, и о доставке боекомплектов и эвакуации раненых. Пока потребности ВСУ измеряются сотнями тысяч БпЛА различных модификаций,

– сказал он.

Кроме того, Резников отметил, что независимость военно-промышленного комплекса нашего государства – это один из факторов обороноспособности Украины.

Обратите внимание! Соответствующее заявление Резников сделал на встрече с другими украинскими чиновниками. В частности, речь идет о вице-премьер-министре нашего государства, министре цифровой трансформации, министре по вопросам стратегических отраслей промышленности и представителе Генерального штаба ВСУ.

Резников выступает на встрече с чиновниками по дронам / Фото Минобороны

Минобороны увеличит закупку БпЛА