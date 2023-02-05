Відомо, що оборонне відомство нашої держави у 2023 році запланувало витратити на безпілотні літальні апарати близько 20 мільярдів гривень. Також Олексій Резніков констатував, що всього за 8 місяців повномасштабної війни до використання допущено більше БпЛА, аніж за останні 5 років.

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Силам оборони потрібні сотні тисяч дронів

Власне, розробка та виготовлення власних дронів Україні потрібні для того, аби ефективно протистояти російським загарбникам. Резніков під час виступу заакцентував на важливості підтримки українського ринку безпілотників. Зокрема, він згадав про розробку дронів широкого застосування, які також називають "повітря – земля – вода".

Це (застосування дронів – 24 Канал) і про коригування артилерії, і про нанесення ураження ворогу, і про доставку боєкомплектів та евакуацію поранених. Наразі потреби ЗСУ вимірюються сотнями тисяч БпЛА різних модифікацій,

– сказав він.

Окрім того, Резніков наголосив на тому, що незалежність військово-промислового комплексу нашої держави – це один із чинників обороноздатності України.

Зверніть увагу! Відповідну заяву Резніков зробив на зустрічі з іншими українськими високопосадовцями. Зокрема, йдеться про віцепрем'єр-міністра нашої держави, міністра цифрової трансформації, міністра з питань стратегічних галузей промисловості та представника Генерального штабу ЗСУ.

Резніков виступає на зустрічі з чиновниками щодо дронів / Світлини Міноборони

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