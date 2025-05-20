Политтехнолог Тарас Загородний в эфире 24 Канала отметил, что процесс переговоров с Россией должен быть постепенным. Украина должна шаг за шагом давить на Россию и освобождать оккупированные территории.

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Украина должна создать "рычаги давления"

Он убежден: чем больше в Украине будет собственного оружия, тем эффективнее станут переговоры с Россией.

Когда за дипломатом стоят ракеты и оружие, тогда с началом следующего раунда переговоров дипломаты начинают слушать внимательнее,

– сказал Тарас Загородний.

Он добавил, что залогом успешных переговоров является мощная армия, достаточное количество ракет и собственное производство вооружения. Тогда Украина сможет реально требовать возвращения к границам 1991 года.

К тому же падение цен на нефть, блокирование полетов гражданской авиации в России. Если европейцы наконец проснутся и начнут действовать последовательно - мы сможем предметно говорить о снижении напряжения,

– отметил Загородний.

Загородний отметил, что вывод войск с территории Украины возможен только при условии создания реального давления.

"Если есть рычаг давления, тогда переговоры могут дать результат. Украина должна сформировать этот рычаг", – добавил он.

Важно! Напомним, что 15 и 16 мая в Стамбуле состоялась встреча украинской и российской делегаций с целью безусловного прекращения огня. Несмотря на то, что инициатором встречи был Владимир Путин, он сам на нее не приехал, отправив делегацию, которая только повторяла устаревшие нарративы и требования России.

Также политтехнолог отметил, что Украина может говорить с Россией только об одном – о полном выводе войск с ее территории. Все другие переговоры, которые не предусматривают реального результата, лишены смысла.