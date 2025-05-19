Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на CNN. Разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, который должен состояться уже сегодня, может стать ключевым для дальнейшего хода войны в Украине.

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Путин и Трамп могут создать собственный план

Автор статьи заметил, что главная битва этой войны сейчас идет не на передовой, а за внимание и симпатию американского лидера. Кремль и Киев пытаются убедить Трампа, что именно оппонент является главным препятствием для прекращения боевых действий.

Европейские чиновники уже пытаются связаться с Трампом до его разговора с Путиным. Они опасаются, что позиция США может сформироваться на основе слов того, с кем он будет говорить последним.

По информации журналиста, больше всего в Украине боятся, что во время этого разговора Трамп и Путин договорятся о новом "мирном плане", который будет выгоден Кремлю и попытаются навязать его Киеву под угрозой сокращения американской военной и финансовой помощи.

В то же время автор отмечает, что обе стороны конфликта пока не готовы к реальным компромиссам. Поэтому даже при участии США в переговорах – война может продолжаться.