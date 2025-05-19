Про це розповідає 24 Канал з посиланням на CNN. Розмова між Дональдом Трампом і Владіміром Путіним, яка має відбутися вже сьогодні, може стати ключовою для подальшого ходу війни в Україні.

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Путін і Трамп можуть створити власний план

Автор статті зауважив, що головна битва цієї війни зараз точиться не на передовій, а за увагу й симпатію американського лідера. Кремль і Київ намагаються переконати Трампа, що саме опонент є головною перешкодою для припинення бойових дій.

Європейські чиновники вже намагаються зв’язатися з Трампом до його розмови з Путіним. Вони побоюються, що позиція США може сформуватися на основі слів того, з ким він говоритиме останнім.

За інформацією журналіста, найбільше в Україні бояться, що під час цієї розмови Трамп і Путін домовляться про новий "мирний план", який буде вигідний Кремлю й спробують нав’язати його Києву під загрозою скорочення американської військової та фінансової допомоги.

Водночас автор зазначає, що обидві сторони конфлікту наразі не готові до реальних компромісів. Тому навіть за участі США у перемовинах – війна може тривати.