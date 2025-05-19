Про це розповідає 24 Канал з посиланням на пропагандистські ЗМІ. За інформацією російських медіа, контакт вже узгоджено й готується в режимі реального часу.

Читайте також "Росія може бути готова до перемовин лише восени": на це вплинуть кілька подій

Кремль уточнив час розмови

Очікується, що сторони обговорять ситуацію в Україні, зокрема можливість припинення бойових дій.

Цю розмову Трамп анонсував ще 17 травня, заявивши про намір поспілкуватися як із Владіміром Путіним, так і з президентом України Володимиром Зеленським. Американський президент висловив сподівання, що саме ці переговори можуть сприяти досягненню перемир’я.

У Кремлі підтвердили підготовку до бесіди ще у вихідні, а тепер – назвали її точний час. Проте жодних деталей щодо порядку денного офіційно не розголошують.

Варто зазначити, що в Києві такі контакти викликають серйозне занепокоєння. За інформацією The Washington Post, команда Зеленського стурбована, що Путін і Трамп можуть дійти певних домовленостей без участі України.