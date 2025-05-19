На сьогодні Росія ще не перебуває в такому стані – ані з економічного, ані з мобілізаційного погляду. Тож, як припустив у розмові з 24 Каналом керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, окупанти будуть готові до реальних переговорів не раніше осені.

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Після чого Росія може погодитися на справжні перемовини

Андрющенко зауважив, що в росіян уже є дефіцит бронетехніки, проте вони продовжують кидати на фронт людей навіть на мотоциклах та багі. Попри певне зниження набору в армію, у них ще залишився людський ресурс. Росія не оголосила публічно про мобілізацію, як це зробила Україна.

З квітня Москва відкрито готується до великого літнього наступу. Про це навіть прямо говорили в Кремлі. У самій Україні ця інформація пройшла досить тихо, але для Росії, яка звикла мислити історичними аналогіями, Владімір Путін уявив собі "курську дугу", яка має стати вирішальною на війні. Звідси – масштабна наступальна кампанія.

Путін сподівається, що росіяни зможуть швидко прорвати український фронт, що призведе до деградації обороноздатності України в умовах обмеженої підтримки з боку США. У результаті, на його думку, наша держава буде змушена погодитися на капітуляцію – за сценарієм перемовин у Стамбулі або навіть гіршим.

Саме тому диктатор не має жодного стимулу припиняти війну. Саме тому зараз не йдеться про жодне реальне перемир'я.

Перемовини, які могли б привести до миру, стануть можливими лише після завершення цієї літньої наступальної кампанії, ближче до осені,

– припустив Андрющенко.

Ймовірно, восени ми побачимо, як Росія вичерпує свій мобілізаційний резерв. Вони стикнуться з проблемами набору людей навіть за великі гроші. Це може змусити Путіна оголосити відкриту мобілізацію, чого він прагне уникнути. Також Росія втратить значну частину техніки й устаткування, необхідного для продовження бойових дій. Їм буде потрібна пауза, щоб відновити ресурси.

Економічні проблеми, які вже є, лише посиляться. Російська економіка почне "складатися як картковий будинок". Це може стати точкою, коли Москва почне реально думати про перемовини, але не раніше. Ця точка може й настати влітку, якщо Україна завдасть серйозного удару й проведе ефективну контрнаступальну кампанію. Але це – малоймовірний, хоча й можливий, "чорний лебідь" цієї війни.

Коли може відбутися підписання мирної угоди

Найімовірніше, усвідомлення необхідності зупинитися прийде до Росії восени. Найбільше бажання домовлятися з'явиться ближче до зими. Саме тому, за словами Петра Андрющенка, справжній мир – тобто мирна угода – може стати можливою навесні 2026 року.

З іншого боку – є ми. Ми можемо тримати фронт протягом 2025 року. Тож немає сенсу зараз погоджуватися на великі компроміси, яких від нас вимагає Росія. Україна наразі не готова до перемовин на умовах, що їх пропонують,

– підкреслив керівник Центру вивчення окупації.

Можливо, до осені ми дійдемо до певної точки, коли зможемо прийняти компроміси. Наприклад: тимчасове визнання окупації частини територій або відмова на певний час від вступу до НАТО, але за умови надання безпекових гарантій. Тобто компроміси можливі, але вони можуть стати реальними лише восени.