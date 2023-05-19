День украинской вышиванки отмечали в разных уголках мира. К слову, присоединилась к празднованиям и команда 24 канала.

Обратите внимание "Не дадим врагу уничтожить Украину": Нацгвардия и ТРО восхищались фотографиями в вышиванках

Как День вышиванки отмечали в Брюсселе

Празднование Дня вышиванки в Брюсселе состоялось на Гран-Плассе. Там собралось более 100 украинцев: взрослых и деток. Они принесли флаги Украины и исполнили украинские народные песни. Также украинцы спели гимн, и его слова понеслись над Гран-Пласом.

Большинство украинцев, отмечавших День вышиванки в Брюсселе, оказались в Бельгии из-за полномасштабного вторжения России в Украину.



День вышиванки в Бельгии / София Назаренко



Люди принесли украинские флаги / София Назаренко





На Гран-Плассе исполнили гимн Украины / София Назаренко





День вышиванки в Бельгии / София Назаренко



Участие в акции приняли более 100 украинцев / София Назаренко

Как в Брюсселе отметили День вышиванки: смотрите видео

Зеленский надел особую вышиванку

Президент Владимир Зеленский 18 мая надел особую вышиванку с особым орнаментом. День вышиванки в 2023 году пришелся на День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Украинский лидер выбрал орнамент, символизирующий единство украинского и крымскотатарского народов.