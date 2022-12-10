К тому же, россияне вообще руководствуются своим внутренним законодательством и широко применяют кассетные боеприпасы. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт и генерал-лейтенант ВСУ в отставке Игорь Романенко.

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Как Украине могли бы помочь кассетные боеприпасы

В последнее время Россия завезла в Украину много личного состава, преимущественно это мобилизованные оккупанты. Более того, страна-агрессор тайно готовит новую волну мобилизации. Поэтому для Вооруженных Сил возникает вопрос эффективного противодействия большому количеству живой силы врага.

Согласно действующему законодательству мы не нарушаем международные нормы, поскольку не подписывали соглашение о неприменении кассетных боеприпасов. Кроме того, другие две страны-участницы процесса также не подписывали это соглашение.

Соединенные Штаты боятся вероятной эскалации в войне Украины с Россией, поэтому с опаской воспринимают такие запросы. К сожалению, только последующие страшные события сдвигают с места наших партнеров.

В отношении этого оружия рассматривается вопрос использования кассетных ракет, чтобы пристроить им управляемые бомбы. Этот тандем позволяет таким образом применять высокоточное оружие на дальность до 150 километров.

– заметил военный эксперт.

Романенко объяснил, чем Украине помогли бы кассетные боеприпасы: смотрите видео

Он добавил, что это больше 80 километров, которые сейчас дают нам HIMARS. Однако эта разработка, которой занимается компания Boeing, сможет реализоваться следующим летом, а к этому времени украинские защитники должны выходить из возможности поражения в 80 километров.

Справка. Кассетные боеприпасы – средства поражения, форму которых заполняют однотипными кассетными боевыми элементами, которые разбрасываются на заданной высоте над поверхностью земли. Таким образом, кассетные боеприпасы обеспечивают поражение большой площади.

Что сказали в Белом доме

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета безопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил, что Вашингтон опасается касательно применения кассетных боеприпасов Украиной. Однако представитель администрации Байдена отказался подтверждать, что Киев действительно направил такой запрос в Вашингтон.

Согласно нашей собственной политике, у нас есть опасения по поводу использования таких боеприпасов,

– отметил Кирби.

Источники СМИ утверждают, что в Вашингтоне сейчас активно не рассматривают не только запросы на кассетные боеприпасы, но и другие виды вооружения. Однако о каком именно оружии идет речь – пока не уточняется. В то же время, собеседники издания уточнили, что речь идет не об отказе. Просто некоторые запросы пока не обрабатываются.