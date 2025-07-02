Об этом в эфире 24 Канала рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. Он добавил, что другая часть движется автомобильными дорогами – с территории России через Таганрог.

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Как устроена российская логистика

Далее – в направлении линии фронта: Запорожская область, Донецкая область и север Донецкой области. Основная часть снабжения идет через Ростов.

Есть еще одна артерия, о которой мало говорят – Иловайск. С территории России грузы заезжают именно туда. Между Донецком и Макеевкой есть большая железнодорожная станция, которая используется исключительно в военных целях,

– сказал Петр Андрющенко.

Он добавил, что именно это сейчас является основным путем поставки на север Донецкой области, особенно после восстановления железной дороги в Иловайском узле и на участке от Донецка до Волновахи. Это является основным логистическим путем россиян. Луганская область непосредственно обеспечивается из России – там прямая логистика. Поэтому остаются два основных логистических узла.

Плюс интегрированные порты: Бердянский порт тесно задействован в военную логистику, в частности в поставках топлива, но они действуют осторожно из-за эффективных действий Сил обороны Украины. По порту были удары, а также по поездам, которые отправляются из Бердянска. Сейчас они подключают Мариуполь.

"Известно, что в Мариуполь зашло судно с грузом. После этого из порта выехал железнодорожный состав, преимущественно контейнерный, и поехал в сторону Волновахи. Что было в нем – до сих пор пытаемся установить. Это произошло после того, как в Запорожье была нарушена железнодорожная логистика из-за удара по поезду, который двигался из Бердянского порта в Токмак. Поэтому появилась альтернатива – россияне подстраиваются, модернизируют свою логистику", – сказал Андрющенко.

Он добавил, что у россиян есть достаточно широкий спектр логистических маршрутов и резервные пути. То есть в случае вывода одной линии из строя запускается другая ветка.

Запорожье наглядно демонстрирует это на примере районов Токмака и Молочанска: если не могут двигать поезд из Мелитополя, то перенаправляют его через Бердянск. Если не могут из Бердянска, то заходят с другой стороны – с территории Донецкой области, через Волноваху.

Андрющенко объяснил, что логистика врага хорошо организована, они постоянно работают над ней, систематически модернизируют и относятся к этому очень ответственно. Поэтому даже инженеров, которые занимаются логистикой – военных или гражданских – берегут. К ним отношение особое.