Про це в ефірі 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Він додав, що інша частина рухається автомобільними шляхами – з території Росії через Таганрог.

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Як влаштована російська логістика

Далі – у напрямку лінії фронту: Запорізька область, Донецька область і північ Донецької області. Основна частина постачання йде через Ростов.

Є ще одна артерія, про яку мало говорять – Іловайськ. З території Росії вантажі заїжджають саме туди. Між Донецьком і Макіївкою є велика залізнична станція, яка використовується виключно у військових цілях,

– сказав Петро Андрющенко.

Він додав, що саме це зараз є основним шляхом постачання на північ Донецької області, особливо після відновлення залізниці в Іловайському вузлі та на ділянці від Донецька до Волновахи. Це є основним логістичним шляхом росіян. Луганська область безпосередньо забезпечується з Росії – там пряма логістика. Відтак залишаються два основні логістичні вузли.

Плюс інтегровані порти: Бердянський порт тісно задіяний у військову логістику, зокрема в постачання палива, але вони діють обережно через ефективні дії Сил оборони України. По порту були удари, а також по потягам, які вирушають з Бердянська. Зараз вони підключають Маріуполь.

"Відомо, що в Маріуполь зайшло судно з вантажем. Після цього з порту виїхав залізничний склад, переважно контейнерний, і поїхав у бік Волновахи. Що було в ньому – досі намагаємося встановити. Це сталося після того, як на Запоріжжі було порушено залізничну логістику через удар по потягу, який рухався з Бердянського порту до Токмака. Тож з’явилася альтернатива – росіяни підлаштовуються, модернізують свою логістику", – сказав Андрющенко.

Він додав, що у росіян є досить широкий спектр логістичних маршрутів і резервні шляхи. Тобто у разі виведення однієї лінії з ладу запускається інша гілка.

Запоріжжя наочно демонструє це на прикладі районів Токмака і Молочанська: якщо не можуть рухати потяг з Мелітополя, то перенаправляють його через Бердянськ. Якщо не можуть з Бердянська, то заходять з іншого боку – з території Донецької області, через Волноваху.

Андрющенко пояснив, що логістика ворога добре організована, вони постійно працюють над нею, систематично модернізують і ставляться до цього дуже відповідально. Тому навіть інженерів, які займаються логістикою – військових чи цивільних – бережуть. До них ставлення особливе.