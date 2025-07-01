Про це 24 Каналу сказав генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, зауваживши, що такі атаки на Крим призводять до нейтралізації засобів, якими росіяни б'ють по наших військах.

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Чим важливі удари по Криму

Маломуж зауважив, що ракети Storm Shadow є дуже ефективними засобами, які знищують високоточні види озброєння. Наприклад, йдеться про ураження ЗРК С-400 та системи "Панцир-С", а також удари по аеродромах на території Криму.

За його словами, це фактично знищення стратегічних можливостей ворога в Криму не тільки щодо захисту півострова, а й завдання ударів по наших прифронтових зонах та інших територіях, де розташовуються цивільні об'єкти.

Тобто це нейтралізація засобів, які вже стаціонарно розміщені для завдання ударів по наших військах, наприклад, по Херсонській, Одеській областях,

– сказав генерал армії.

Він зауважив, що крайній варіант дозволив нам знищити пускові установки ЗРК С-400, нейтралізувати удари авіації та логістичні шляхи на території Криму.

Маломуж наголосив, що наші можливості розширюються й тепер ми вже фактично накриваємо весь Крим та акваторію Чорного моря загалом.

Варто додати, що вранці 1 липня неспокійно було у російському Іжевську. Внаслідок атаки БпЛА постраждало одне з підприємств міста.