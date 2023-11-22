Так, защитник советует оставить в спальном мешке двух котят перед тем, как идти на боевое задание. По возвращении у солдата будет прогрето спальное место, где он сможет отдохнуть.

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Подогрев "пушистыми" единицами

На видео воин рассказывает о преимуществах спального мешка, в частности, о наличии в нем дополнительной функции – подогрева. Подогрев осуществляется двумя специально обученными "боевыми единицами".

Оригинальный способ от ВСУ, как утеплить спальный мешок: видео Антон Геращенко

Кроме того, эти "боевые единицы" в ночную смену выполняют другую работу – сражаются с вредителями.

Вот эти маленькие боевые единицы в будущем будут хорошо вылавливать мышей,

– рассказывает военный, демонстрируя два маленьких пушистых клубка.

Что происходит на фронте

Силы обороны продолжают наступательные операции в Мелитопольском направлении. Также украинские защитники и дальше удерживают отраженные у россиян позиции на левом берегу Днепра. Кроме того, ВСУ наступают южнее Бахмута в Донецкой области.

Между тем оккупанты не сидят на месте, они не прекращают штурм городов на Востоке. На Купянском направлении они ведут атаки в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области. На Лиманском направлении враг был активен возле Северска Донецкой области. На Марьинском направлении противник проводит штурмы в районах Марьинки и Новомихайловки. На Шахтерском направлении оккупанты вели штурмовые действия недалеко от Старомайорского, а на Запорожском направлении – в районах Роботиного и Каменского.