Так, захисник радить залишити у спальному мішку двох кошенят перед тим, як йти на бойове завдання. Після повернення солдат матиме прогріте спальне місце, де зможе відпочити.

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Підігрів "пухнастими" одиницями

На відео воїн розповідає про переваги спального мішка, зокрема, про наявність у ньому додаткової функції – підігріву. Підігрів здійснюється двома спеціально навченими "бойовими одиницями".

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Крім того, ці "бойові одиниці" у нічну зміну виконують іншу роботу – боряться зі шкідниками.

Ось ці маленькі бойові одиниці у майбутньому будуть добре виловлювати мишей,

– розповідає військовий, демонструючи два маленькі пухнасті клубки.

Що відбувається на фронті

Сили оборони продовжують наступальні операції на Мелітопольському напрямку. Також українські захисники й надалі утримують відбиті у росіян позиції на лівому березі Дніпра. Крім того, ЗСУ наступають південіше Бахмута на Донеччині.

Тим часом окупанти не сидять на місці, вони не припиняють штурм міст на Сході. На Куп'янському напрямку вони ведуть атаки в районах Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області. На Лиманському напрямку ворог був активний біля Сіверська Донецької області. На Мар'їнському напрямку противник проводить штурми в районах Мар’їнки та Новомихайлівки. На Шахтарському напрямку окупанти вели штурмові дії неподалік Старомайорського, а на Запорізькому напрямку – в районах Роботиного та Кам'янського.