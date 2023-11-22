Ворог завдав 5 ракетних та 61 авіаційний удар, здійснив понад 60 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. Якою є ситуація на фронті станом на 22 листопада – розповідає 24 Канал з посиланням на дані Генштабу, Інституту вивчення війни (ISW) та онлайн-мапу DeepState.

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Як просуваються ЗСУ

Сили оборони продовжують наступати на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

У Генштабі повідомили, що на Херсонському напрямку наші воїни утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу та вогневе ураження по тилах ворога.

В ISW відзначили, що воїни продовжують йти в наступ на сході та півдні, попри складні погоді умови: дощ, сніг і мороз. Аналітики зазначили, що через несприятливу погоду росіяни зменшили кількість обстрілів правого берега Херсонської області.

Водночас окупанти також не припиняють спроб зайняти нові позиції і проводять штурмові операції.

Обстріли ворога

Авіаційних ударів зазнали:

Леонівка, Попівка Чернігівської області;

Середина-Буда Сумської області;

Синьківка, Петропавлівка Харківської області;

Серебрянське лісництво Луганської області;

Спірне, Андріївка, Кліщіївка Донецької області;

Мала Токмачка, Урожайне Запорізької області;

Зміївка, Новоберислав, Козацьке Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

Детально про ситуацію на усіх напрямках фронту

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, веде активну диверсійну діяльність, аби недопустити перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Також нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж кордону в Бєлгородській області.

На Куп'янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області. Сили оборони відбили три атаки.

На Лиманському напрямку ворог вів штурмові дії біля Сіверська Донецької області, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку захисники відбили 5 атак противника поблизу Кліщіївки та східніше Південного Донецької області.

Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах,

– повідомили у Генштабі.

Ситуація поблизу Бахмута: карта

На Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат.

Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного та Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 13 атак.

На Мар'їнському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут наші воїни відбили 18 атак.

На Шахтарському напрямку окупанти вели штурмові дії неподалік Старомайорського Донецької області, успіху не мали.

На Запорізькому напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районах Роботиного та Кам'янського Запорізької області.