Тогда они могут уволиться со службы, однако для этого необходимы веские основания. Какие именно, разбирался 24 канал.

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Какие основания считаются весомыми для увольнения со службы

Достижение предельного возраста пребывания в армии. После 60 лет, а для высшего состава офицеров – 65, военные имеют право на увольнение. Заметим, по их желанию срок службы может быть продлен еще на 5 лет.

пребывания в армии. После 60 лет, а для высшего состава офицеров – 65, военные имеют право на увольнение. Заметим, по их желанию срок службы может быть продлен еще на 5 лет. Совершение преступления. Если военный совершает преступление и его, по решению суда, лишают свободы или воинского звания – происходит автоматическое увольнение из армии.

Если военный совершает преступление и его, по решению суда, лишают свободы или воинского звания – происходит автоматическое увольнение из армии. Состояние здоровья . Военно-врачебная комиссия должна выдать заключение о непригодности к службе и исключении из военного учета.

. Военно-врачебная комиссия должна выдать заключение о непригодности к службе и исключении из военного учета. Семейные происшествия. В каком случае откладывают или освобождают от службы, читайте здесь.

Что нужно сделать, чтобы уволиться со службы

Необходимо принести командиру рапорт и соответствующие документы , подтверждающие важность увольнения. Далее – ждать решения.

Что нужно указать в рапорте:

почему военнослужащий или военнослужащая хочет уволиться, какие для этого основания;

военкомат, куда нужно послать дело на рассмотрение;

выразить собственное желание/нежелание служить в резерве ВСУ.

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Кто может бронировать работников от призыва в армию

На Украине действует процесс бронирования сотрудников от мобилизации. Вопрос состоит в том, какие работодатели имеют на это право.

Прежде всего, это касается государственных органов, предприятий, учреждений и организаций, удовлетворяющих потребности ВСУ или других военных формирований. Далее следуют те, кто важны для обеспечения населения.

Однако следует понимать, что ФЛП не может бронировать собственных сотрудников. Это не предусмотрено законом Украины.

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