Лукашенко решил не менять методы и прибегнуть к массовым арестам задолго до выборов, что еще больше подогрело протестные настроения.

Перед каждыми выборами пятикратный президент Беларуси Александр Лукашенко повторяет месседж о том, что он не будет держаться за власть, а народ сам решит, кто ему нужен. Правда, каждый раз под горячую руку попадают чуть ли не все, кто умеет держать в руках мегафон и способен вести за собой людей или информировать о протестах.

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"Зачистка" конкурентов

"Мой муж сейчас в карцере на улице Окрестина. Карцер – это помещение 2 на 3 метра, без окон, с тусклой лампочкой. Из предметов есть только прикрученный железный табурет и деревянные кровати, которые вкручиваются днем. Спать надо без матраса и подушки по графику от 10 до 6. Воду в мойке и туалете специально отключают", – сказала 24 каналу жена политзаключенного Павла Северинца Ольга.

Павел Северинец – один из лидеров оппозиционной партии "Белорусская христианская демократия" и давний враг Лукашенко. Он был признан политзаключенным во время арестов в 2006 и 2011 годах. В 2020 году британская правозащитная организация Amnesty International также признала Северинца узником совести.

7 июня оппозиционер получил 15 суток за проведение митинга на законном сборе подписей за альтернативного кандидата. Затем, когда срок ареста вышел, его не отпустили. Северинцу к его сроку добавили за участие в митинге против интеграции с Россией, который состоялся еще в конце прошлого года.

Отложено правосудие – это обычная практика для белорусских силовиков, – объясняет жена политзаключенного Ольга.

Людям назначают заочный арест за митинги, но не трогают, пока нет в этом политической необходимости. Сейчас оппозиционеров массово задерживают и отрывают от коммуникации с протестующими перед выборами.

В карцер попадает множество политзаключенных. Самый известный пример – блогер Сергей Тихановский. Его адвокат сообщил, что он попал в карцер за то, что якобы плохо побрился.

"Об условиях – это и лишения передач от родственников, и лишение каких-либо средств личной гигиены, отобранные личные вещи, отсутствие кровати, прогулок и душа. Специально подсаживают в камеры асоциальных, больных туберкулезом и душевнобольных людей. К узнику не допускают адвокатов, отбирают ручки и бумагу. Соответственно, даже жалобу написать нельзя", – сказала 24 каналу жена политзаключенного Николая Статкевича Марина Адамович.

Николай Статкевич – также один из давних врагов Лукашенко и видный оппозиционный политик. Кроме постоянного продления срока заключения на 15 суток, Статкевича обвиняют в связях с задержанными "вагнеровцами" (русскими наемниками, которых схватили в Беларуси). То же самое обвинение получил и Тихановский.

О новых обвинениях жена Статкевича узнала из СМИ – адвокатам ничего не сообщили.

"Писем от Николая нет, проходит одно из 3-5. Он от меня получил только три. К сожалению, нам это все знакомо. Методички, видимо, не переписали с 2010 года", – сказала Марина Адамович.

Серьезное обвинение также получил один из самых популярных политблогеров Игорь Лосик – администратор Telegram-канала "Беларусь головного мозга", у которого около 200 тысяч читателей. Лосика обвинили в подготовке действий, нарушающих общественный порядок.

"Предъявлено обвинение безосновательно. Просто 25 июня люди в штатском с постановлением будто от заместителя генпрокурора забрали мужа и конфисковали всю технику", – сказала 24 каналу жена блогера Дарья.

Под аресты попадают и активисты различных общественных движений и организаций. По словам лидера Движения Солидарности "Вместе" Вячеслава Сивчика, который временно находится в Киеве, его соратников так же арестовывали за "старые" митинги. В квартире самого Сивчика незадолго до выборов силовики провели обыск.

Рискуют оказаться за решеткой и обычные люди, которые выражают свое недовольство властью. Например, за два дня до выборов на 10 суток арестовали двух диджеев, коорые включили на публичном мероприятии песню Виктора Цоя "Перемен". Эта песня стала символом протеста.

В своем отчете за июль, правозащитный центр "Весна" констатировал, что:

в Беларуси продолжают удерживать 21 политзаключенного;



за участие в мирных собраниях 14-15 июля задержали 420 человек. Более 50 из них получили административный арест, не менее 70 получили штрафы;



в отношении граждан за месяц было совершено более 550 инцидентов, связанных с нарушением прав людей.

Давление на СМИ

Главные белорусские информационные ресурсы до выборов 2020 года контролировало государство. Речь о телевизионных каналах, которые продвигали выгодную Лукашенко повестку дня. Сейчас, когда телевидение постепенно теряет доверие, инициативу перенимают интернет-медиа: личные блоги, каналы в Telegram, каналы на Youtube, новостные сайты и тому подобное.

Лукашенко не намерен проигрывать информационную кампанию, а значит под удар попали не только блогеры, но и журналисты. В частности представителям независимых СМИ все чаще стали отказывать в присутствии на заседаниях государственных органов и в предоставлении официальной информации относительно резонансных вопросов.

На массовых акциях под руку силовикам также попадают журналисты. Иногда это работники иностранных изданий. Например 7 августа из страны выдворили двух украинских журналистов Ирину Ромалийскуя и Ивана Гребенюка. Им запретили въезд в Беларусь на 10 лет.

Александра Буракова, который сотрудничает с белорусской службой Deutsche Welle задержала ГАИ якобы за то, что он ездит на угнанном авто. А Антону Трофимовичу с "Радио Свобода" разбили нос во время трансляции акции протеста в Минске.

Журналистов регионального издания Александра Позняка и Сергея Багрова избили при задержании в Ганцевичах, где они освещали акцию протеста Тихановской. Всего, по подсчетам издания Tut.by, силовики задержали 40 журналистов за 2 месяца.

Около 60 редакций местных и общенациональных изданий подписались под обращением с требованием прекратить давление на работников СМИ.

Вот в таких тонах пока проходят президентские гонки в Беларуси. Активисты считают, что выборы проходят с нарушениями, поэтому планируют еще собраться на большой протест 9-10 августа.