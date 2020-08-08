В Беларуси 9 августа должны пройти очередные президентские выборы. Александр Лукашенко шестой раз баллотируется на пост президента. Главная конкурентка Лукашенко – кандидат от объединенной оппозиции Светлана Тихановская. Журналисты программы собрали заявления претендентов на пост президента Беларуси о Крыме и чей он.

Почему вопрос оккупированного полуострова раскалывает белорусов – читайте в программе "Крым. Реалии" на 24 канале.

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Политолог Валерий Карбалевич заметил, что белорусские политики и действующий президент очень осторожно формулируют свою позицию о Крыме, чтобы получить поддержку избирателей.

Потому что по вопросу, кому принадлежит Крым, и вообще о конфликте Украины с Россией белорусское общество очень расколото,

– пояснил он.

По его словам, в 2016 году ориентировочно 60 – 65% белорусов поддерживали позиции России. 20 – 25% поддерживали Украину. Все остальные – не определились.

Поэтому сейчас кандидаты в президенты очень осторожны в этом вопросе. Они считают, что при возможности лучше избегать этого вопроса, чтобы мобилизовать максимальное количество избирателей.

Светлана Тихановская

Светлана Тихановская – единственная кандидатка от оппозиции, зарегистрированная в ЦИК. К ней приковано все внимание СМИ. В многочисленных интервью она лишь однажды ответила о Крыме и попросила больше ее об этом не спрашивать.

Тихановская: Это очень болезненный вопрос, который разделяет людей и сталкивает лбами, когда они начинают это обсуждать. Можно я скажу так, как принято говорить и в нашей стране, и по международным законам. Юридически Крым – украинский. Фактически – он русский. И не мучайте меня больше.

Ответ Светланы Тихановской на вопрос, чей Крым: видео

Валерий Цепкало

Вопрос Крыма сложный и для другого белорусского оппозиционера – Валерия Цепкало. Центризбирком Беларуси не зарегистрировал Цепкало кандидатом в президенты. Мотивируя тем, что у политика нет необходимых для этого 100 тысяч достоверных подписей для выдвижения.

Цепкало: Сложный вопрос. Я не хотел бы на него отвечать из-за того, что от мнения Беларуси на самом деле ничего не зависит. Считаю, что вопрос должен решаться в международном контексте.

Валерий Цепкало / Фото 24 канал

Из-за опасений ареста Валерий Цепкало в конце июля выехал из Беларуси вместе с детьми. Его жена Вероника осталась и присоединилась к избирательному штабу Светланы Тихановской.

Когда он был в Киеве, редакция "Крым. Реалии" уточнила, почему вопрос принадлежности Крыма является таким сложным для него.

Цепкало: Для нас он чувствительный. Потому что мы понимаем, что если бы от позиции Беларуси могла бы ситуация разрешиться хотя бы на 0,1 процента, то мы бы ее безусловно сформулировали. И мы бы безусловно заняли какую-то определенную четкую позицию. Но мы также понимаем, что давая однозначно ответ, мы этим оказываемся в ситуации дилеммы: с кем вы дружите? Вы дружите с Россией или Украиной? С точки зрения международного права я говорю, что Крым – украинский.

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Виктор Бабарико

Виктор Бабарико – еще один претендент в кандидаты на пост президента Беларуси. ЦИК не приняла его документы для регистрации. 18 июня Виктора Бабарико и его сына задержали. Также прошли обыски в офисе "Белгазпромбанка", который он возглавлял.

До ареста Виктор Бабарико также неоднозначно отвечал на вопрос "Чей Крым?".

Бабарико: Есть такой популярный вопрос – чей Крым? Есть хороший ответ – греческий.

Виктор Бабарико / Фото "Белорусские новости"

Александр Лукашенко

Еще один кандидат – действующий президент, который в этой должности с 1994 года. Последний раз о Крыме Лукашенко отвечал, когда пригласил в Беларусь украинских журналистов – осенью 2019 года.

На вопрос, вернет ли Россия Крым, ответил: "Мне кажется, что нет".

Лукашенко: Я верю, что, как говорит президент, этот вопрос закрыт сегодня и навсегда. Это уже говорит спокойный и аккуратный Лавров (министр иностранных дел РФ – 24 канал), все руководство. Это консенсус. В российском обществе нет такого вопроса, где бы россияне так не поддерживали власть, как по Крыму. Нет оснований к этому. И нет сегодня силы, которая против желания России может это силой сделать. Это уже территория России, как они считают. И не только они.

Подробнее об этом – смотрите и читайте в полном выпуске программы "Крым. Реалии" на 24 канале 8 августа в 15:30.