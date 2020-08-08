У Білорусі 9 серпня мають пройти чергові президентські вибори. Олександр Лукашенко вшосте балотується на посаду президента. Головна конкурентка Лукашенка – кандидатка від об’єднаної опозиції Світлана Тихановська. Журналісти програми зібрали заяви претендентів на посаду президента Білорусі про Крим і чий він.

Чому питання окупованого півострова розколює білорусів – читайте у програмі "Крим. Реалії" на 24 каналі.

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Політолог Валерій Карбалевич зауважив, що білоруські політики й чинний президент дуже обережно формулюють свою позицію про Крим, щоб здобути підтримку виборців.

Тому що щодо питання, кому належить Крим, і взагалі щодо конфлікту України з Росією білоруське суспільство дуже розколоте,

– пояснив він.

За його словами, у 2016 році орієнтовно 60 – 65% білорусів підтримували позиції Росії. 20 – 25% підтримували Україну. Всі інші – не визначились.

Відтак зараз кандидати в президенти дуже обережні в цьому питанні. Вони вважають, що за можливості краще уникати цього питання, аби мобілізувати максимальну кількість виборців.

Світлана Тихоновська

Світлана Тихановська – єдина кандидатка від опозиції, зареєстрована у ЦВК. До неї прикута вся увага ЗМІ. У численних інтерв'ю вона лише одного разу відповіла про Крим і попросила більше її про це не питати.

Тихановська: Це дуже болюче питання, яке розділяє людей і зіштовхує лобами, коли вони починають це обговорювати. Можна я скажу так, як прийнято говорити і в нашій країні, і за міжнародними законами. Що юридично Крим – український. Фактично – він російський. І не мучте мене більше.

Відповідь Світлани Тихановської на питання, чий Крим: відео

Валерій Цепкало

Питання Криму складне і для іншого білоруського опозиціонера – Валерія Цепкала. Центрвиборчком Білорусі не зареєстрував Цепкала кандидатом у президенти. Мотивуючи тим, що в політика немає необхідних для цього 100 тисяч достовірних підписів для висунення.

Цепкало: Складне питання. Я не хотів би на нього відповідати через те, що від думки Білорусі насправді нічого не залежить. Вважаю, що питання має вирішуватися в міжнародному контексті.



Валерій Цепкало / Фото 24 канал

Через побоювання арешту Валерій Цепкало наприкінці липня виїхав з Білорусі разом з дітьми. Його дружина Вероніка залишилась і приєдналась до виборчого штабу Світлани Тихановської.

Коли він був у Києві, редакція "Крим. Реалії" уточнила, чому питання приналежності Криму є таким складним для нього.

Цепкало: Для нас воно чутливе. Тому що ми розуміємо, що якби від позиції Білорусі могла б ситуація вирішитися хоча б на 0,1 відсотка, то ми б її безумовно сформулювали. І ми б безумовно зайняли якусь визначену чітку позицію. Але ми також розуміємо, що даючи однозначно відповідь, ми цим опиняємося в ситуації дилеми: з ким ви дружите? Ви дружите з Росією чи Україною? З точки зору міжнародного права я кажу, що Крим – український.

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Віктор Бабарико

Віктор Бабарико – ще один претендент в кандидати на посаду президента Білорусі. ЦВК не прийняла його документи для реєстрації. 18 червня Віктора Бабарика і його сина затримали. Також пройшли обшуки в офісі "Белгазпромбанка", який він очолював.

До арешту Віктор Бабарико також неоднозначно відповідав на запитання "Чий Крим?".

Бабарико: Є таке популярне питання – чий Крим? Є гарна відповідь – грецький.



Віктор Бабарико / Фото "Білоруські новини"

Олександр Лукашенко

Ще один кандидат – чинний президент, який на цій посаді з 1994 року. Востаннє про Крим Лукашенко відповідав, коли запросив до Білорусі українських журналістів – восени 2019 року.

На питання, чи поверне Росія Крим, відповів: "Мені здається, що ні".

Лукашенко: Я вірю, що, як каже президент, це питання закрите сьогодні й назавжди. Це вже каже спокійний і акуратний Лавров (міністр закордонних справ РФ – 24 канал), все керівництво. Це консенсус. У російському суспільстві немає такого питання, де б росіяни так не підтримували владу, як щодо Криму. Немає підстав до цього. І немає сьогодні сили, яка проти бажання Росії може це силою зробити. Це вже територія Росії, як вони вважають. І не тільки вони.