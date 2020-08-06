Президент Білорусі Олександр Лукашенко сказав, що в української влади не було бажання захищати Крим у 2014 році. Та наголосив, що на їхньому місці він б воював за свою територію.

"Я міг уявити, що Росія захопить Крим. Ви просто безтолково ставились до території. Я сам часто ставив себе на місце ваших голів держави. Там би вже лягло тисячі людей. Я б воював за Крим, звичайно, це ж твоя територія, це твої люди, як ти міг не воювати", – сказав Лукашенко в інтерв'ю Дмитру Гордону.

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За його словами, він ніколи не цікавився, хто точно здав Крим. Але це могла зробити, фактично, лише влада країни, все інше – це деталі.

Ти знав, що ти керівник країни, ти знав, що відбувається навкруги, ти мав зібрати воєнні сили зі всієї країни на рівні найвищої бойової готовності. Один факт – привести пів мільйонної армії. Що не було пістолетів та автоматів, артилерії?,

– зазначив президент Білорусі.

Він пояснив, що відкривати вогонь – це останнє, що треба робити. Спершу треба "руками, палками, ножами затримувати, але, коли неможливо, то бери зброю і стріляй". Також наголосив, що Турчинову тоді не треба було слухати західних лідерів.

"А він хто найманець Заходу, чи керівник країни? Ти мав свою країну захистити і забезпечити… Якщо б ви тоді зайняли жорстку позицію, то ніякої б стрілянини і не було. Для того, щоб стріляти в росіян, мають вони почати стріляти. Ніколи б росіяни не почали б стріляти, ніколи", – сказав голова Білорусі.

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