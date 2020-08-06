Я міг уявити, що Росія захопить Крим, – Лукашенко
Президент Білорусі Олександр Лукашенко сказав, що в української влади не було бажання захищати Крим у 2014 році. Та наголосив, що на їхньому місці він б воював за свою територію.
"Я міг уявити, що Росія захопить Крим. Ви просто безтолково ставились до території. Я сам часто ставив себе на місце ваших голів держави. Там би вже лягло тисячі людей. Я б воював за Крим, звичайно, це ж твоя територія, це твої люди, як ти міг не воювати", – сказав Лукашенко в інтерв'ю Дмитру Гордону.
До слова Захід, Україна або Росія: Лукашенко заявив про гібридну війну проти Білорусі
За його словами, він ніколи не цікавився, хто точно здав Крим. Але це могла зробити, фактично, лише влада країни, все інше – це деталі.
Ти знав, що ти керівник країни, ти знав, що відбувається навкруги, ти мав зібрати воєнні сили зі всієї країни на рівні найвищої бойової готовності. Один факт – привести пів мільйонної армії. Що не було пістолетів та автоматів, артилерії?,
– зазначив президент Білорусі.
Він пояснив, що відкривати вогонь – це останнє, що треба робити. Спершу треба "руками, палками, ножами затримувати, але, коли неможливо, то бери зброю і стріляй". Також наголосив, що Турчинову тоді не треба було слухати західних лідерів.
"А він хто найманець Заходу, чи керівник країни? Ти мав свою країну захистити і забезпечити… Якщо б ви тоді зайняли жорстку позицію, то ніякої б стрілянини і не було. Для того, щоб стріляти в росіян, мають вони почати стріляти. Ніколи б росіяни не почали б стріляти, ніколи", – сказав голова Білорусі.
Як Росія анексувала Крим: деталі
- У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, аеропорт, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ.
- Російська влада спочатку не визнавала, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Путін це таки визнав.
- 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя пройшов невизнаний більшістю країн світу "референдум" про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
- Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про "приєднання" Криму до Росії.
- Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели економічні санкції.
- Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.