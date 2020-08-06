Я мог представить, что Россия захватит Крым, – Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что у украинской власти не было желания защищать Крым в 2014 году. И подчеркнул, что на их месте он бы воевал за свою территорию.
"Я мог представить, что Россия захватит Крым. Вы просто бестолково относились к территории. Я сам часто ставил себя на место ваших глав государства. Там бы уже легло тысячи людей. Я бы воевал за Крым, конечно, это же твоя территория, это твои люди, как ты мог не воевать", – сказал Лукашенко в интервью Дмитрию Гордону.
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По его словам, он никогда не интересовался, кто точно сдал Крым. Но это могла сделать фактически только власть страны, все остальное – это детали.
Ты знал, что ты руководитель страны, ты знал, что происходит вокруг, ты должен был собрать военные силы со всей страны на уровне наивысшей боевой готовности. Один факт – привести полумиллионную армию. Что, не было пистолетов и автоматов, артиллерии?
– отметил президент Беларуси.
Он объяснил, что открывать огонь – это последнее, что надо делать. Сперва надо "руками, палками, ножами задерживать, но, когда невозможно, то бери оружие и стреляй". Также отметил, что Турчинову тогда не надо было слушать западных лидеров.
"А он кто – наемник Запада, или руководитель страны? Ты должен был свою страну защитить и обеспечить... Если бы вы тогда заняли жесткую позицию, то никакой бы стрельбы и не было. Для того, чтобы стрелять в россиян, должны они начать стрелять. Никогда бы россияне не начали бы стрелять, никогда", – сказал глава Беларуси.
Как Россия аннексировала Крым: детали
- В феврале 2014 года в Крыму появились вооруженные люди в форме без опознавательных знаков, которые захватили здание Верховного Совета Крыма, аэропорт и другие стратегические объекты, а также блокировали действия украинских войск.
- Российские власти сначала не признавали, что эти вооруженные люди являются военнослужащими российской армии. Позже президент России Путин это признал.
- 16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя прошел непризнанный большинством стран мира "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав.
- Президент России Владимир Путин 18 марта объявил о "присоединении" Крыма к России.
- Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции.
- Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.