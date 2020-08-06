Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне выборов заявил, что против его страны развернули гибридную войну. В то же время власть не знает, кто конкретно заинтересован в ней – Запад, Украина, Россия.

Накануне президентских выборов в Беларуси якобы многих провокаторов удалось выявить "только благодаря бдительности граждан", заявил Александр Лукашенко, пишет "Белта".

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По словам Лукашенко, он даже не знает, кто за этим стоит.

Либо это американцы с натовцами, либо из Украины нас кто-то подгоняет, либо нас восточные братья так сильно "любят" – мы даже не знаем,

– пожаловался Лукашенко.

Действующий президент Беларуси отметил, что идет "гибридная война против его страны и пакостей можно ждать с любой стороны".

Обратите внимание! Ранее Лукашенко раскритиковал Россию после того, как в конце июля белорусские государственные СМИ сообщили о задержании 33 боевиков российской частной военной компании "Вагнера". Речь шла о том, что они прибыли в Беларусь в ночь на 25 июля "для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании".

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Выборы президента в Беларуси: главное