Запад, Украина или Россия: Лукашенко заявил о гибридной войне против Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне выборов заявил, что против его страны развернули гибридную войну. В то же время власть не знает, кто конкретно заинтересован в ней – Запад, Украина, Россия.
Накануне президентских выборов в Беларуси якобы многих провокаторов удалось выявить "только благодаря бдительности граждан", заявил Александр Лукашенко, пишет "Белта".
Читайте также Дело вагнеровцев: Лукашенко пригласил в Беларусь генпрокуроров Украины и России
По словам Лукашенко, он даже не знает, кто за этим стоит.
Либо это американцы с натовцами, либо из Украины нас кто-то подгоняет, либо нас восточные братья так сильно "любят" – мы даже не знаем,
– пожаловался Лукашенко.
Действующий президент Беларуси отметил, что идет "гибридная война против его страны и пакостей можно ждать с любой стороны".
Советуем ознакомиться "Стали разменной монетой и будут иметь печальные последствия", – Медведев об отношениях РФ и Беларуси
Выборы президента в Беларуси: главное
- Шестые выборы в истории независимой Беларуси запланированы на 9 августа.
- За пост президента будут бороться 5 кандидатов: Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Анна Конопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень.
- Основной оппоненткой Лукашенко считают Тихановскую.
- С начала избирательной кампании правозащитники насчитали более 700 задержанных: участников "цепей солидарности", членов инициативных групп, активистов, политиков, блогеров, журналистов и просто прохожих на улицах.
- Ранее в Беларуси запретили публиковать реальные данные соцопросов о поддержке действующего президента Александра Лукашенко. Однако еще до вступления в силу этого запрета местное издание "Наша Нива" таки обнародовало результаты опроса. Выяснилось, что Лукашенко поддерживают всего 3% населения.