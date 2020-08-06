Захід, Україна або Росія: Лукашенко заявив про гібридну війну проти Білорусі
Президент Білорусі Олександр Лукашенко напередодні виборів заявив, що проти його країни розгорнули гібридну війну. Водночас влада не знає, хто конкретно зацікавлений у ній – Захід, Україна, Росія.
Напередодні президентських виборів у Білорусі начебто багатьох провокаторів вдалося виявити "тільки завдяки пильності громадян", заявив Олександр Лукашенко, пише "Белта".
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За словами Лукашенка, він навіть не знає, хто за цим стоїть.
Або це американці з натовцями, або з України нас хтось підганяє, або нас східні брати так сильно "люблять" – ми навіть не знаємо,
– поскаржився Лукашенко.
Чинний президент Білорусі зазначив, що йде "гібридна війна проти його країни і капостей можна чекати з будь-якої сторони".
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Вибори президента у Білорусі: основне
- Шості вибори в історії незалежної Білорусі заплановані на 9 серпня.
- За пост президента боротимуться 5 кандидатів: Олександр Лукашенко, Світлана Тихановська, Ганна Конопацька, Андрій Дмитрієв та Сергій Черечня.
- Основною опоненткою Лукашенка вважають Тихановську.
- Від початку виборчої кампанії правозахисники нарахували понад 700 затриманих: учасників "ланцюгів солідарності", членів ініціативних груп, активістів, політиків, блогерів, журналістів та просто перехожих на вулицях.
- Раніше в Білорусі заборонили публікувати реальні дані соцопитувань про підтримку чинного президента Олександра Лукашенка. Однак ще до набуття чинності цієї заборони місцеве видання "Наша Ніва" таки оприлюднило результати опитування. З’ясувалося, що Лукашенка підтримують усього 3% населення.