Президент Білорусі Олександр Лукашенко напередодні виборів заявив, що проти його країни розгорнули гібридну війну. Водночас влада не знає, хто конкретно зацікавлений у ній – Захід, Україна, Росія.

Напередодні президентських виборів у Білорусі начебто багатьох провокаторів вдалося виявити "тільки завдяки пильності громадян", заявив Олександр Лукашенко, пише "Белта".

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За словами Лукашенка, він навіть не знає, хто за цим стоїть.

Або це американці з натовцями, або з України нас хтось підганяє, або нас східні брати так сильно "люблять" – ми навіть не знаємо,

– поскаржився Лукашенко.

Чинний президент Білорусі зазначив, що йде "гібридна війна проти його країни і капостей можна чекати з будь-якої сторони".

Зверніть увагу! Раніше Лукашенко розкритикував Росію після того, як наприкінці липня білоруські державні ЗМІ повідомили про затримання 33 бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнера". Йшлося про те, що вони прибули до Білорусі в ніч на 25 липня "для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії".

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