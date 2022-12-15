Именно российская агрессия, их террористические массированные атаки по объектам украинской инфраструктуры выключили свет в домах украинцев. Но ведь виноват в войне "лишь" Путин. Такие ситуации показывают, что обычные россияне тоже поддерживают военную агрессию их страны и вина за войну в Украине на каждом из них.

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Так, 13 декабря в телеграмме разошелся фрагмент одной из программ федерального телеканала, где ведущий насмешливо рассказывал о трудностях, которые испытывают украинцы из-за регулярных отключений электроэнергии – не упоминая о том, что они нанесены российскими ударами.

Да что там, если бы такие эфиры были исключительными. Российская пропаганда уже традиционно снимает свои несчастные сюжеты в ироническом, издевательском контексте.

Вот пример:

Россияне совершенно не ощущают ответственности за свои преступные действия. Они искренне верят в пропагандистские нарративы, свалившие вину на самих украинцев. Они говорят, что именно действия украинцев привели к той ситуации, которая есть сейчас.

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Своим свободолюбием, европейскими ценностями и нежеланием повиноваться имперскому режиму. Вот еще один пример, как россияне реагируют на отключение света в Украине:

"Так вот, выключая свет в Украине, Россия формирует условный рефлекс – "пропал свет, следовательно, я что-то неправильно сделал, что сделать, чтобы свет включился?" А нужно только перестать петь бандеровские песни, сносить памятники Пушкину и изучить историю. При этом вполне можно оставаться людьми и даже говорить по-украински, главное понимать – свет пропадает не от "Калибров", а от бардака в головах и поступках", – вот такие совершенно нелепые вещи распространяют в России.

Они заседают у головы россиян, а их тупость не позволяет думать критично, чтобы хоть как-то посмотреть на ситуацию адекватно. Нелогичность и абсолютная тупость подобных тезисов искренне удивляет, злит, но еще раз показывает украинцам пропасть между ними и нами.

Еще раз доказывает, что мы двигаемся в правильном направлении.