Так, на пропагандистском шоу Владимира Соловьева очередной россиянин не удержал истерики на фоне побед ВСУ на фронте и помощи Украине от западных партнеров. Об этом рассказывает 24 канал.

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Новая идеология России

Он поставил перед Россией совсем другие цели, отличные от звучавших в начале так называемой "спецоперации". Теперь уже речь не идет ни о "двух-трех днях", ни о "денацификации", ни о других заявлениях величия России на фоне "немощности" Украины. Теперь уже россияне задумываются как бы им и самим выжить в результате хаоса, который сами и посеяли.

Более того, цели, о которых говорил пропагандист, он ставил не на ближайшее время, а на следующие по меньшей мере 10 лет.

Наша идеология на ближайшее десятилетие – выжить. Не просто выжить, а сохранить цивилизацию, страну, народ, государство. Вот это все сберечь. Вот наша идеология на ближайшие десять лет,

– кричал он в эфире шоу Соловьева.

Истерика на пропагандистском шоу: видео

Пропагандисты России боятся Гааги

Также российские пропагандисты все больше отдают себе отчет, какая судьба ждет их после победы Украины. Они понимают, что в результате всех их действий они являются такой же неотъемлемой частью путинского режима.

Так, недавно Ольга Скабеева отметила, что в Украине нужно всех уничтожить, чтобы не платить репараций и не нести ответственности за свои преступления. Ведь в случае поражения России претензии Украины и мира будут звучать не только к их царю.

"Виновны будем все… Чтобы без Гаагских трибуналов, открытия уголовных производств, компенсаций, репараций, чтобы ничего этого не было, нужна такая активизация боевых действий, так надо давить и давить, чтобы они обращались к нам для переговоров и установления мира", – истерически заявила пропагандистка.