Так, на пропагандистському шоу Володимира Соловйова черговий росіянин не втримав у собі істерики на тлі перемог ЗСУ на фронті та допомоги Україні від західних партнерів. Про це розповідає 24 канал.

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Нова ідеологія Росії

Він поставив перед Росією зовсім інші цілі, відмінні від тих, які звучали на початку так званої "спецоперації". Тепер уже не йдеться ні про "два-три дні", ні про "денацифікацію", ні про інші заяви величі Росії на тлі "немічності" України. Тепер уже росіяни задумуються як би їм й самим вижити внаслідок того хаосу, який самі й посіяли.

Ба більше, цілі, про які говорив пропагандист, він ставив не на найближчий час, а на наступні щонайменше 10 років.

Наша ідеологія на найближче десятиріччя – вижити. Не просто вижити, а зберегти цивілізацію, країну, народ, державу. Ось це все зберегти. Ось наша ідеологія на найближчі десять років,

– кричав він в ефірі шоу Соловйова.

Істерика на пропагандистському шоу: відео

Пропагандисти Росії бояться Гааги

Також російські пропагандисти все більше усвідомлюють, яка доля чекає на них після перемоги України. Вони розуміють, що внаслідок усіх їхніх дій вони є такою ж невід'ємною частиною путінського режиму.

Так, нещодавно Ольга Скабєєва наголосила на тому, що в Україні треба всіх знищили, аби не платити репарацій та не нести відповідальності за свої злочини. Адже у разі поразки Росії претензії України та світу звучатимуть не лише до їхнього царя.

"Винними будемо усі… Щоб без Гаазьких трибуналів, відкриття кримінальних проваджень, компенсацій, репарацій, щоб нічого цього не було, потрібна така активізація бойових дій, так треба тиснути і давити, щоб вони зверталися до нас для перемовин і встановлення миру", – істерично заявила пропагандистка.