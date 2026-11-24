Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко, отметив, что глава Кремля до сих пор страдает комплексами и пытается вести диалог исключительно на своих условиях. Однако изменить это возможно.

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Как нужно вести переговоры с диктатором

По словам политолога, российский диктатор остается крайне противоречивой фигурой с заметными политико-психологическими деформациями. Его агрессивный антиукраинский комплекс формировался после 2014 года и привел к полномасштабному вторжению, а давние претензии к Западу сейчас сосредоточились на европейских странах.

Фесенко провел параллель с недавно опубликованными мемуарами Джо Байдена, где Путина сравнивают с подростком.

Подросток хочет привлечь к себе внимание. Вот у Путина, если посмотреть на его заявления, он постоянно вспоминает, как его бросил Запад. Обиды на Запад есть, но есть и попытки договориться. Мне кажется, что Путин, как и Трамп, тоже считает себя гением переговоров. Школа КГБ дает о себе знать: он считает, что умеет манипулировать другими. Трампом он точно манипулирует время от времени. К сожалению, время от времени это срабатывает в интересах России– пояснил он.

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Европейские лидеры реже поддаются на подобные уловки Кремля, тогда как в США тактика Москвы, связанная с мнимой готовностью к миру, порой находит отклик.

Если международное сообщество будет всерьез рассматривать формат прямых переговоров непосредственно с главой Кремля, дипломатам придется применить нестандартную стратегию. По мнению Фесенко, обычных политических инструментов будет недостаточно.

Нужна не просто классическая дипломатия, а переговоры, в которых должна быть психотерапевтическая составляющая. Потому что Путина параллельно в процессе этих переговоров нужно немного лечить, компенсировать эти комплексы. Он хочет выразить все свои обиды – пусть выражает. Это первая часть переговоров. Затем его постепенно нужно переключить на обсуждение реальных практических вопросов– подчеркнул политолог.

Фесенко подчеркнул, что, несмотря на все деформации, у Путина сохраняется определенная рациональность. Часть его окружения прекрасно осознает, что развязанная война нанесла России колоссальный ущерб, и количество проблем только увеличивается.

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Политолог убежден, что шанс на реальное прекращение боевых действий появится лишь при условии одновременного стечения нескольких критических факторов. Главным из них остается стремление Кремля договориться с Дональдом Трампом и необходимость искать выход из тупика.

Фесенко о переговорах с Путиным: смотрите видео