Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, зазначивши, що очільник Кремля досі живе комплексами й намагається вести діалог виключно на власних умовах. Однак змінити це можливо.

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Як потрібно вести переговори з диктатором

За словами політолога, російський диктатор залишається вкрай суперечливою постаттю з помітними політико-психологічними деформаціями. Його агресивний антиукраїнський комплекс формувався після 2014 року і призвів до повномасштабного вторгнення, а давні претензії до Заходу зараз сфокусувалися на європейських країнах.

Фесенко провів паралель із нещодавно опублікованими мемуарами Джо Байдена, де Путіна порівнюють із підлітком.

Підліток хоче звернути на себе увагу. От у Путіна, якщо подивитися його заяви, він постійно згадує, як його кинув Захід. Образи на Захід є, але це намагання домовлятися також. Мені здається, що Путін, як і Трамп, теж себе вважає генієм переговорів. КДБшна школа спрацьовує, він вважає, що вміє маніпулювати іншими. Трампом він точно маніпулює періодично. На жаль, час від часу це спрацьовує в російських інтересах– пояснив він.

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Європейські лідери менше піддаються на подібні прийоми Кремля, тоді як у США тактика Москви щодо удаваної готовності до миру часом знаходить відгук.

Якщо міжнародна спільнота серйозно розглядатиме формат прямих переговорів безпосередньо з очільником Кремля, дипломатам доведеться застосувати нестандартну стратегію. На думку Фесенка, звичайних політичних інструментів буде недостатньо.

Потрібна не просто класична дипломатія, а переговори, в яких має бути психотерапевтична складова. Тому що Путіна паралельно в процесі цих переговорів трішки треба лікувати, компенсувати ці комплекси. Він хоче висловити всі свої образи – хай висловить. Це перша частина переговорів. Потім його поступово треба переключити на обговорення реальних практичних речей– наголосив політолог.

Фесенко підкреслив, що попри всі деформації у Путіна зберігається певна раціональність. Частина його оточення чудово усвідомлює, що розв'язана війна завдала Росії колосальної шкоди і кількість проблем лише збільшується.

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Політолог переконаний, що шанс на реальне припинення бойових дій з'явиться лише за умови одночасного збігу кількох критичних чинників. Головним із них залишається прагнення Кремля домовитися з Дональдом Трампом та необхідність шукати вихід із глухого кута.

Фесенко про переговори з Путіним: дивіться відео