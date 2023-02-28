С 21-летним Владиславом Двораком и 31-летним Сергеем Севруком простились в городе 28 февраля. Известно, что Владислав умер на месте ликвидации пожара, а 31-летний Сергей Севрук – в больнице.
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Что известно о погибших спасателях
Знакомые спасателей описывают их с теплом и болью. В частности, заместитель начальника Главного управления ГСЧС Украины в Хмельницкой области Андрей Козак подчеркнул, что гибель мужчин – это большая потеря для спасательной семьи как Хмельнитчины, так и всей Украины.
Ребята не щадя своей жизни, спасали других людей. А ра*истские мрази их убили. Никогда не простим и отомстим,
– сказал он.
Так, Владислава Дворака коллеги вспоминают как мужчину, преданного своему делу. Они отмечают, что немногие любили службу так, как он. Он работал в ГСЧС с 2021 года и был командиром отделения пожарной части. У него осталась невеста, с которой он планировал свадьбу.
Мать Владислава с горем отметила, что сын был ее надеждой и опорой. "Мой сын – надежда и опора. Скучаю и люблю", – написала она в соцсети.
В Сергея Севрука же, который был младшим сержантом службы гражданской защиты, остались жена и две маленькие дочери. А всего через восемь дней ему должно было исполниться 32 года.
Его коллеги подчеркнули, что навсегда запомнят Сергея мужественным и ответственным спасателем.
Он так хотел эту работу. Он спасал, а его не спасли,
– сказали родные Сергея возле его гроба.
В Хмельницкому простились с погибшими героями / Источник фото "Всем"
Провожали в последний путь на коленях
Провести в последний путь и отдать почести спасателям в Главное управление ГСЧС области пришли родные и друзья мужчин, а также немало неравнодушных горожан. Среди них были и правоохранители, спасатели и нацгвардейцы.
Около фотографий мужчин, которые ценой собственной жизни спасали чужие, лежало снаряжение пожарных и много цветов. Когда же погибших проносили по улице города, их провожали на коленях, под звук пожарной сирены.
Известно, что Сергей Севрук был похоронен в Деражне, а его коллега Владислав Дворак – в Шепетовском районе города.
Провожали мужчин на коленях и под звуки пожарной сирены / Источник фото "Всем"
Что известно об атаке дронами: коротко
- Первые взрывы в Хмельницком 27 февраля прогремели около 2 ночи. В общей сложности их было три.
- В результате атаки были и четверо раненых людей, из которых трое были в тяжелом состоянии.
- Как сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко, погибшие спасатели вместе с коллегами ночью ликвидировали последствия атаки российских беспилотников. Враг повторно обстрелял их – умышленно ударил по спасателям без оружия. Еще трое работников ГСЧС – в больнице с ранениями.