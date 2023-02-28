З 21-річним Владиславом Двораком та 31-річним Сергієм Севруком попрощалися у місті 28 лютого. Відомо, що Владислав помер на місці ліквідації пожежі, а 31-річний Сергій Севрук – у лікарні.

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Що відомо про загиблих рятувальників

Знайомі рятувальників описують їх з теплом та болем. Зокрема, заступник начальника Головного управління ДСНС України у Хмельницькій області Андрій Козак підкреслив, що загибель чоловіків – це велика втрата для рятувальної родини як Хмельниччини, так і всієї України.

Хлопці не шкодуючи свого життя, рятували інших людей. А ра*истські мерзоти їх вбили. Ніколи не пробачимо і помстимося,

– сказав він.

Так, Владислава Дворака колеги згадують як чоловіка, відданого своїй справі. Вони зазначають, що мало хто любив службу так, як він. Він працював у ДСНС з 2021 року та був командиром відділення пожежної частини. У нього залишилася наречена, з якою він планував весілля.

Мати ж Владислава з горем відзначила, що син був її надією та опорою. "Мій син – надія і опора. Скучаю і люблю", – написала вона у соцмережі.

У Сергія Севрука ж, який був молодшим сержантом служби цивільного захисту, залишилися дружина та дві маленькі донечки. А лише через вісім днів йому мало б виповнитися 32 роки.

Його колеги підкреслили, що назавжди запам’ятають Сергія мужнім та відповідальним рятувальником.

Він так хотів цієї роботи. Він рятував, а його не врятували,

– сказали рідні Сергія біля його труни.

У Хмельницькому попрощалися з загиблими героями / Джерело фото "Всім"

Проводжали в останню путь навколішки

Провести в останню путь та віддати шану рятувальникам до Головного управління ДСНС області прийшли рідні та друзі чоловіків, а також чимало небайдужих містян. Серед них були й правоохоронці, рятувальники та нацгвардійці.

Біля світлин чоловіків, які ціною власного життя рятували чуже, лежало спорядження пожежників та чимало квітів. Коли ж загиблих проносили вулицею міста, їх проводжали навколішках, під звук пожежної сирени.

Відомо, що Сергія Севрука поховали у Деражні, а його колегу Владислава Дворака – у Шепетівському районі міста.

Проводжали чоловіків навколішки та під звуки пожежної сирени / Джерело фото "Всім"

Зазначимо, що рідні загиблих відкрили у соцмережах збір коштів на допомогу сім’ям. Усі небайдужі можуть долучитися за реквізитами: 4731 2191 2045 9858 – Дворак Іван, батько Владислава,

5168 7573 9301 1525 – Петрович Наталія, сестра Сергія.

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