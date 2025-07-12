Много лет большинство выпускников выбирали менеджмент, компьютерные науки, филологию, международные отношения, право. С 2023 года в список популярных специальностей добавилась и психология – в медиа активно рассказывают что психологи очень востребованы и сейчас и в дальнейшем, как военным, так и гражданским, даже после окончания войны. Так что же выбрать и куда поступать – читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

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На самом деле этот вопрос нужно задавать не после выпускного, а за год, а лучше за два – до завершения школы. Потому что вопрос о том, куда поступать – это уже второй этап. А первое и главное – какая профессия интересна и подходит именно вашему ребенку. Чем он готов заниматься? Возможно, не всю жизнь, но по крайней мере ближайшие 5 – 10 лет. А уже потом выбирать вуз – как инструмент для получения образования в выбранной области. И как раз будет время подготовиться к поступлению.

К сожалению, многие родители и подростки думают иначе: сначала "поступим", а дальше разберемся. Например, если ребенку легче даются языки, чем математика, возникает логичная мысль – поступить на филологию. Но перед тем обязательно стоит задать вопрос: "А кем я буду работать после такого образования? Подойдет ли мне эта работа? Устроит ли зарплата?".

Эти вопросы часто не задают. Потому что кажется, что главное – это поступить. А как будет дальше? "Как-то будет".

Вернемся к примеру с филологией. Если проанализировать варианты работы после завершения обучения, то чаще всего это – преподавать или переводчик. Если человеку эти работы неинтересны или не устраивает уровень зарплат, то это лучше выяснить до поступления.

Профессий сотни. Так как же понять – какая будет интересна ребенку и какая ему подойдет?

Шаг первый – понять тип личности

Это помогает быстро отсеять те профессии, которые точно не подойдут, и сосредоточиться на тех, которые стоит рассматривать. Например, если ребенок – гуманитарий, то технические специальности станут для него тяжелым испытанием, а обучение будет очень сложным и изнурительным. Возникает вопрос – ради чего это?

Многие студенты бросают учебу из-за того, что очень сложно и неинтересно. Они не понимают зачем учиться, если не будут работать по специальности.

Второе – оценить уровень экстраверсии

Интроверту может быть некомфортно в профессиях, предусматривающих частое общение. А экстраверту будет невыносимо там, где коммуникация сведена к минимуму. Похожие примеры я видела не раз.

Лично знаю несколько бухгалтеров-экстравертов, которые полдня блуждают по офису с кофе в руках, а потом по вечерам и выходным доделывают работу через дедлайны.

Третье – темперамент и стиль мышления

Холерикам будет трудно в профессиях, требующих сосредоточенности, монотонности, рутинной точности. Им хочется разнообразия, разноплановых задач. В то же время есть те, кто хочет четких указаний и не любит "изобретать велосипед" – они исполнители. А есть те, кто, наоборот, томится без новых задач, без возможности координировать – это организаторы. И им важно, чтобы в работе было место для инициативы.

Далее – знакомство с профессиями. Но не через общие статьи

Не достаточно просто прочитать обзор или посмотреть фильм. Стоит изучить профессию с разных сторон:

какие задачи выполняет специалист;

что делает каждый день;

с чего начинать карьеру, с каких должностей;

какие перспективы;

какие знания и навыки реально нужны?

После этого часть профессий "отпадет", потому что станет ясно, что какая-то работа не такая интересная, как представлялось. Возможно, там слишком много общения – или наоборот его слишком мало. Возможно, много ответственности или монотонности.

Пробуем себя на практике

Это звучит сложно только на первый взгляд. На самом деле во многих сферах уже есть доступ к бесплатным материалам. Интересует программирование? Есть десятки видеоуроков и задач. Важно не сразу оценивать результат (получилось ли классно), а честно ответить: "Мне интересно продолжать?".

Интересует юриспруденция? Возьмите реальную ситуацию, например, вопрос с субсидией. Откройте законы, подзаконные акты, попробуйте разобраться и сделать вывод. Это не 15 минут "на скорую руку" – это несколько дней по несколько часов. Именно тогда вы поймете: действительно ли подойдет работа юриста, или будет хватать терпения, усидчивости и любопытства разбираться в законах, анализировать и искать информацию.

После практики – сужение круга

Останутся несколько профессий, прошедших "отбор". Тогда стоит еще глубже "примерить" эти варианты на себя – пройти сложнее задачи, дольше пробовать себя в работе, найти профильные стажировки или воркшопы.

Так формируется ответ на вопрос: "Что мне подходит?", – не теоретически, а через реальный опыт.

Да, это длительный путь. Но подумайте, что будет, если его не пройти. Вокруг немало людей, которые выбрали случайную специальность и потом всю жизнь работают "абы как", ожидая выходные уже с понедельника. А воскресенье для них – испорченный день.

Разве такой должна быть жизнь?