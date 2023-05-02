Из-за продолжения потока нефтедолларов Москва уже в мае вернется к наполнению резервов иностранной валюты, что указывает на недостаточную действенность санкций Однако у Запада все еще есть рычаги влияния, чтобы надавить на Кремль. Подробнее об этом читайте дальше в материале журналиста 24 Канала Алексея Печия.

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Россия может начать восстановление резервов валюты: почему это плохой сигнал

Издание Bloomberg утверждает, что Россия, вероятно, возобновит покупку иностранной валюты для своих резервов уже в этом месяце, поскольку рост доходов от нефти стабилизирует государственные финансы, несмотря на усилия США и Европы по сокращению доходов Кремля.

То есть, России все же удалось, к сожалению, частично переориентировать рынок нефти и продолжить получать от нее прибыли для пополнения резервов.

Правда, Bloomberg сразу же добавляет, что доступ к доллару или евро для России закрыт, поэтому свои валютные резервы Кремль будет пополнять китайскими юанями.

Это, конечно, еще не говорит о восстановлении российской экономики, но все же тревожный сигнал о действенности западных санкций. Ведь Россия вместо постоянного сокращения резервов может дать сигнал о возвращении к их накоплению. Это в первую очередь касается российского фонда благополучия.

"Поскольку доходы от энергоносителей сейчас почти превышают целевой уровень, закупки возможны уже в мае, согласно данным Bloomberg Economics, оценивающих первоначальные объемы в эквиваленте около 200 миллионов долларов США в юанях в месяц. Китайская валюта является основным активом, который Россия все еще может использовать для проведения сделок со своим фондом благополучия.

Объявление от министерства финансов ожидается позже на этой неделе. Оно уже сокращало продажи юаней, которые используются для покрытия дефицита бюджета, за последние два месяца и сократило общий показатель в апреле почти до половины показателя февраля", – говорится в статье Bloomberg.

Почему это все-таки тревожный сигнал? Дело в том, что закупка валюты в России была остановлена как раз во время начала вторжения в Украину. С тех пор министерство финансов России продавало валюту только в рамках обновленного бюджетного механизма, руководствовавшегося фейковым курсом обмена.

Как утверждают эксперты, покупка Россией около 200 миллионов долларов в юанях в месяц – это скудные объемы, но они символичны. Таким образом, Кремль может показать, что Россия вместо того, чтобы проедать резервы, снова их наращивает.

Кроме того, такой шаг еще и подчеркнет способность России поддерживать приток нефтедолларов на фоне западного эмбарго и потолка цен на российскую нефть.

Следовательно, такие сигналы могут исказить реальность и показать не чистым на руку инвесторам, что российский бюджет идет на поправку.

США стремятся нажать на Россию: что предлагает Вашингтон

Хотя на самом деле назвать это улучшением сложно. Дело в том, что, несмотря на показательную закупку валюты, в первом квартале отчисления от нефти и газа в российский бюджет сократились на 45% по сравнению с прошлым годом.

Дефицит бюджета к концу апреля уже превышает годовой целевой показатель министерства финансов на 2023 год.

Именно поэтому США стремятся еще больше надавить на Россию, чтобы она не могла даже символически показывать якобы восстановление своей экономики.

Еще две недели назад стало известно, что США пытается продвинуть на повестку дня саммита группы ведущих западных промышленных стран G7 обсуждение полного запрета на экспорт товаров в Россию в принципе.

Исключением могут быть только лекарства и продукты питания. До сих пор запреты на экспорт вводились только в отношении отдельных товаров в ответ на агрессивную войну России против Украины.

В ЕС к ним относятся, например, самолеты, предметы роскоши и некоторые компьютерные чипы. А вот в принципе, экспорт в Россию по-прежнему разрешен.

То есть целый ряд товаров до сих пор экспортируется в Россию, что не позволяет привести к полному фиаско российской экономики. Банально говоря, обычные россияне продолжают видеть на полках магазинов ряд западных товаров и не испытывают всех последствий той войны, которую развязала их страна.

Или еще один пример – в Россию до сих пор разрешен экспорт стиральных машин и другой бытовой техники. И уже неоднократно было доказано, что Россия закупает бытовую технику с целью достать оттуда дорогие микрочипы и установить их в ракеты, которые потом летят по мирным городам Украины.

И даже когда в ЕС был введен запрет на экспорт ряда бытовой техники в Россию, такие страны как Казахстан или Турция вдруг резко увеличили покупку таких товаров для дальнейшей их продажи в Россию. Итак, предложение США о полном запрещении экспорта в Россию вполне справедливо.

Кто не поддерживает запрет на экспорт товаров в Россию

Однако не все готовы его поддержать. Издание Financial Times сообщает, что против введения полного запрета неофициально уже высказались в ЕС и Японии.

Официальных комментариев о причинах такой позиции пока нет, но дискуссия ведется. По информации источников, инициативу Вашингтона не поддерживает и Германия.

Там по-прежнему считают свою экономику очень зависимой от экономики России. Мол, Германия не готова столь резко разрывать экономические отношения с Россией и просят еще больше времени.

Не в восторге от инициативы США вроде бы и Великобритания. Ее политика строится на принципе секторального запрета и менять подход, то есть вводить запрет на все с некоторыми исключениями Лондон пока не готов. Так же и Франция тоже пока не поддержала запрет на экспорт в Россию.

Однако США не сбавляют обороты и пытаются продвинуть проукраинскую позицию еще и в Азии, привлекая ключевых игроков к поддержке Украины.

В частности, по данным Japan Today, президент США Джо Байден проведет трехстороннюю встречу с лидерами Японии и Южной Кореи в Хиросиме, когда он отправится в город на саммит Группы семи в мае.

Инициатива Байдена по сближению Японии и Южной Кореи имеет смысл и для Украины. Такой трехсторонний формат встречи затрагивает гораздо больше, чем просто региональные вопросы безопасности.

Известно, что сегодня Япония и Южная Корея провели свою первую за семь лет двустороннюю встречу министров финансов. И для нас важно, что такое восстановление связей может помочь и Украине.