Вслед за ним еще несколько "миролюбивых" стран сделали свои заявления по поводу переговоров, однако оговорились, что это не предложение капитулировать, а всего лишь прагматичный взгляд на ситуацию.

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Салливан находится в прямом контакте с Москвой

Издание The Wall Street Journal сообщило, что советник Байдена Джейк Салливан ведет скрытые переговоры с Кремлем, в том числе с помощником Путина по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым.

В издании отмечают, что таким образом Салливан пытается не допустить еще большую эскалацию в войне России против Украины, особенно в части использования ядерного оружия. При этом такой контакт советника Байдена с россиянами не поддерживают другие американские чиновники, и к тому же не считают этот диалог продуктивным в сегодняшних условиях.

Обратите внимание! В самом Кремле открестились от этой информации и назвали материал WSJ "уткой англосаксонской газеты". При этом спикер президента России Дмитрий Песков, опровергший переговоры с Салливаном, в очередной раз подчеркнул, что Россия открыта к переговорам, но "злой" Киев заблокировал их якобы миролюбивую инициативу на законодательном уровне, имея в виду решение СНБО Украины.



Впрочем, заявление Пескова, как всегда, оказалось ложью. И впоследствии США все же подтвердили контакты с Россией. В ходе последнего выступления Джейк Салливан подтвердил информацию WSJ и заявил, что поддерживает диалог с Россией "в интересах США", а именно с целью снижения ядерной угрозы.

Белый Дом призывает Украину к "открытости"

По данным другого авторитетного издания The Washington Post, администрация Джо Байдена в частном формате якобы призывает Украину быть более открытой к переговорам с Москвой и отказаться от полного возрожения диалога с Путиным.

При этом Белый Дом отмечает, что таким образом они не пытаются склонить Украину к диалогу. Показав такую открытость, Украина вроде бы сохранит моральное преимущество в глазах своих международных сторонников.

В WP подчеркнули, что подобные призывы лишь демонстрируют неоднозначность позиции администрации Байдена, ведь публично США заявляют, что будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется и объявляют большие суммы денег на военную поддержку нашей страны. При этом внутри американского истеблишмента сохраняется опасение относительно рисков ядерной войны и тяжелого удара по мировой экономике в случае, если эта война затянется.

Джейк Салливан, один из самых "миролюбивых" в отношении России американских чиновников, во время своего визита в Киев объявил о пакете военной помощи США на 400 миллионов долларов. Туда даже вошли 45 танков Т-72, хотя раньше это была одна из самых сложных для выполнения позиций в запросах Украины на военную технику.

Что происходит в Белом доме Вероятно, между высшими американскими чиновниками уже давно идет спор о том, как ускорить выход к мирному диалогу между Украиной и Россией. С одной стороны, усиление военных поставок может ускорить успехи украинских войск в деоккупации территорий, что однозначно ускорит завершение войны.



С другой стороны, определенное количество голосов в американском истеблишменте считает, что это может привести к существенной эскалации, в результате чего ядерная угроза будет только расти.

Макрон снова присоедился к миролюбным призывам

Президент Франции также подхватил идею призывов Украины к "миру". В ходе своей пресс-конференции Эмманюэль Макрон выступил за возобновление переговоров между Украиной и Россией.

Я остаюсь убежденным в этом и предполагаю, что даже в этот момент, в какой-то момент, необходимо будет вернуться за стол переговоров,

– заявил Макрон.

При этом он подчеркнул, что мирный диалог должен проходить именно на условиях Украины и в то время, которое изберут украинские власти. Впрочем, Макрон сразу сделал ремарку, что в условиях перебоев с электричеством и водой в Украине "было бы опрометчиво выдвигать очень радикальные предварительные условия".

Следует отметить, что Украина отказалась от переговоров с международным преступником Владимиром Путиным именно на фоне постоянной эскалации со стороны Кремля. Объявление о так называемом "присоединении" украинских территорий к России повлекло решение о возможности диалога только с преемником Путина.



Уже после этого Россия активно начала наносить удары по критической инфраструктуре Украины. То есть выходит, что Макрон своими словами подтверждает действенность такой методики давления со стороны россиян, фактически побуждая Украину поддаться требованиям террористов и пойти на уступки.

Штайнмайер больше не понимает Россию и поддерживает Украину

В то же время, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, похоже, полностью признал свои прошлые ошибки. Когда-то немецкий президент призвал Украину выполнить Минские соглашения на условиях России и фактически капитулировать перед Москвой, но за последнее время совершил резкий поворот и стал одним из главных "ястребов" в ЕС.

Штайнмайер недавно посетил Киев и заявил о всеобъемлющей поддержке Украины со стороны Германии: политической, военной, гуманитарной и финансовой.

В то же время, на фоне большого количества призывов к "миру" со стороны западных лидеров, Штайнмайер наоборот подчеркнул, что именно украинское общество должно решать, когда нужно начинать диалог с Москвой.

Нельзя принимать решение вместо Украины. Украина должна сказать, когда она хочет таких переговоров и считает ли их перспективными,

– подчеркнул Штайнмайер.

Как Украина ответила западным "миротворцам"

В СНБО Украины и Офисе Президента жестко ответили на призывы к началу переговоров с Кремлем. В частности, и слова французского президента Эмманюэля Макрона. Михаил Подоляк обратил внимание на ультиматумы, выдвигаемые Россией для начала диалога.

Российские ультиматумы известны: "Мы приехали на танках. Признайте поражение и утрату территорий". Эти условия неприемлемы. Так о чем говорить? Или вы просто прячете в слове "урегулирование" слово "капитуляция"?,

– заявил Подоляк.

В то же время, секретарь СНБО Алексей Данилов снова назвал главные условия для начала переговорного процесса, которые ранее неоднократно озвучивал президент Украины, а именно – восстановление территориальной целостности нашей страны.

Гарантия выполнения – современное ПВО, авиация, танки и дальнобойные ракеты. Стратегия – действия на предупреждение. Российские ракеты должны быть уничтожены до момента пуска в воздухе, на земле и на море,

– отметил Данилов.

Украина и Россия имеют прямо противоположные условия для начала диалога

Россияне постоянно отмечают свою якобы открытость к переговорам, однако всегда подразумевают отказ Украины от своих территорий и фактическую капитуляцию перед Москвой. Кремль заявляет, что в таком случае они готовы прекратить свою "спецоперацию" в первые часы после подписания мирного соглашения.

Украина же предлагает россиянам убираться с оккупированных территорий, тем самым сохранить жизнь своих солдат, которые так или иначе будут разбиты Вооруженными силами Украины. Украинские власти ставят именно на силовое решение, которое вполне логично, учитывая неспособность россиян, как говорила пропагандистка Симоньян, "дать заднюю" и признать свои ошибки.

В последнем обращении Президент Украины Владимир Зеленский объявил пять условий для начала переговоров с Россией:

восстановление территориальной целостности,

уважение к Уставу ООН,

возмещение всех убытков, причиненных войной,

наказание каждого военного преступника,

гарантии, что это не повторится.

То есть ничего удивительного в наших требованиях нет, Украина просто призывает Россию соблюдать международное право. При этом в Офисе Президента отмечают, что Украина никогда не отказывалась от переговоров с Россией, а наша переговорная позиция полностью открыта. Проблема в том, что к диалогу не готова сама Россия.

Готов ли Путин? Очевидно, нет. Поэтому мы конструктивны в своей оценке: будем говорить со следующим лидером России,

– подчеркнул советник ОП Михаил Подоляк.

Деоккупация Херсона может стать предпосылкой для будущих переговоров

Деоккупация Херсона может изменить ситуацию. Запад делает ставку на освобождение Херсона как на событие, которое сможет существенно усилить переговорные позиции Украины. Об этом пишет итальянское издание La Republica.

Между НАТО, ЕС и США сложился определенный консенсус относительно необходимости полной деоккупации Херсона. Возвращение города под контроль Украины откроет путь к морю и поможет контролировать водные ресурсы. К тому же это поможет полностью изменить ход войны со стратегической точки зрения.

Сразу после деоккупации Херсона Украина может сделать первый шаг к возвращению за стол переговоров. Учитывая мощный военный и политический удар по России, Украина сможет начать диалог с позиции силы.

Освобождение Херсона – разрушительный удар по позициям российской власти

Предсказать последствия от деоккупации Херсона для самой России практически невозможно. Сегодня российская пропаганда постепенно готовит общество к "сдаче" Херсона, однако, учитывая реальное напряжение среди граждан России, российских военных и местных элит, трудно представить, чем это обернется Кремлю.

Часть экспертов считает, что Херсон может стать той самой "Ахиллесовой пятой" для российских властей, которые окончательно разоблачат полный провал на фронте и в целом ошибочность решения Кремля о начале войны против Украины. Ведь Херсон – единственный крупный город и областной центр, который удалось захватить россиянам после начала полномасштабного вторжения.

С другой стороны, Кремль может подавить недовольство внутри страны с помощью репрессий и пустить свободные войска, которые до этого удерживали Херсон, на оборону других участков фронта или даже попыток возобновить наступательные действия.

В обоих случаях сложно представить, что россияне действительно будут готовы пойти на переговоры даже без предварительных условий. Это ведь будет означать для них начало диалога с очень слабой позиции, с тяжелой ситуацией внутри страны. При этом сама идея начала мирного диалога с Украиной была необходима России для того, чтобы отсрочить деоккупацию Херсона.

Так или иначе Украина действительно могла бы сделать такой дипломатический жест после освобождения Херсона. Скорее всего, в Кремле сразу откажутся от мирного диалога или предъявят очередные ультимативные требования, которые просто невозможно будет выполнить.

Таким образом, Украина сможет в очередной раз показать Западу, что россияне понимают только язык силы, а потому именно увеличение военной поддержки и полная деоккупация нашей страны способна принудить Россию к реальному миру.