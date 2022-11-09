Слідом за ним ще кілька "миролюбних" країн зробили свої заяви щодо перемовин, проте обмовилися, що це не пропозиція капітулювати, а всього лише прагматичний погляд на ситуацію.

До теми Що не так з візитом радника Байдена Саллівана до України

Салліван перебуває на прямому контакті з Москвою

Видання The Wall Street Journal повідомило, що радник Байдена Джейк Салліван веде приховані перемовини з Кремлем, зокрема з помічником Путіна з міжнародних справ Юрієм Ушаковим та секретарем Ради Безпеки Росії Ніколаєм Патрушевим.

У виданні зазначають, що таким чином Салліван намагається не допустити ще більшої ескалації у війні Росії проти України, особливо в частині використання ядерної зброї. При цьому, такий контакт радника Байдена з росіянами не підтримують інші американські високопосадовці, і до того ж не вважають цей діалог продуктивним у сьогоднішніх умовах.

Зверніть увагу! В самому Кремлі відхрестилися від цієї інформації та назвали матеріал WSJ "качкою англосаксонської газети". При цьому, речник президента Росії Дмітрій Пєсков, який спростував перемовини з Салліваном, вчергове наголосив, що Росія відкрита до перемовин, але "злий" Київ заблокував їхню нібито миролюбну ініціативу на законодавчому рівні, маючи на увазі рішення РНБО України.



Втім, заява Пєскова, як завжди, виявилася брехнею. І згодом США все ж підтвердили контакти з Росією. Під час останнього виступу Джейк Салліван підтвердив інформацію WSJ та заявив, що підтримує діалог з Росією "в інтересах США", а саме з метою зниження ядерної загрози.

Білий Дім закликає Україну до "відкритості"

За даними іншого авторитетного видання The Washington Post, адміністрація Джо Байдена у приватному форматі нібито закликає Україну буди більш відкритою до перемовин з Москвою та відмовитися від повного заперечення діалогу з Путіним.

При цьому, Білий Дім наголошує, що таким чином вони не намагаються схилити Україну до діалогу. Показавши таку відкритість, Україна нібито збереже моральну перевагу в очах своїх міжнародних прихильників.

У WP наголосили, що подібні заклики лише демонструють неоднозначність позиції адміністрації Байдена, адже публічно США заявляють, що підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде необхідно та оголошують великі суми грошей на військову підтримку нашої країни. При цьому, всередині американського істеблішменту зберігається побоювання, щодо ризиків ядерної війни та важкого удару по світовій економіці у випадку, якщо ця війна затягнеться.

Натомість, Джейк Салліван, один із "наймиролюбніших" щодо Росії американських посадовців, під час свого візиту до Києва оголосив про пакет військової допомоги США на 400 мільйонів доларів. Туди навіть увійшли 45 танків Т-72, хоча раніше це була одна з найскладніших для виконання позицій у запитах України на військову техніку.

Що відбувається у Білому домі Ймовірно, між вищими американськими урядовцями вже давно точиться суперечка щодо того, як саме прискорити вихід до мирного діалогу між Україною та Росією. З одного боку, посилення військових постачань може прискорити успіхи українських військ у деокупації територій, що однозначно пришвидшить завершення війни.



З іншого – певна кількість голосів в американському істеблішменті вважає, що це може призвести до суттєвої ескалації, внаслідок чого ядерна загроза лише зростатиме.

Макрон знову приєднатися до миролюбних закликів

Президент Франції також підхопив ідею закликів України до "миру". Під час своєї пресконференції Еммануель Макрон виступив за відновлення переговорів між Україною та Росією.

Я залишаюся переконаним у цьому і припускаю, що навіть у цей момент, у якийсь момент, буде необхідно повернутися за стіл переговорів,

– заявив Макрон.

При цьому, він наголосив, що мирний діалог має проходити саме на умовах України та в той час, який обере українська влада. Втім, Макрон одразу ж зробив ремарку, що в умовах перебоїв з електрикою та водою в Україні "було б необачно висувати дуже радикальні попередні умови".

Слід зауважити, що Україна відмовилася від перемовин з міжнародним злочинцем Владіміром Путіним саме на тлі постійної ескалації з боку Кремля. Оголошення про так зване "приєднання" українських територій до Росії спричинило рішення про можливість діалогу лише з наступником Путіна.



Вже після цього, Росія активно почала завдавати ударів по критичній інфраструктурі України. Тобто виходить, що Макрон своїми словами підтверджує дієвість такої методики тиску з боку росіян, фактично, спонукаючи Україну піддатися вимогам терористів та піти на поступки.

Штайнмаєр більше не розуміє Росію та підтримує Україну

Водночас президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, схоже, повністю визнав свої минулі помилки. Колись німецький президент закликав Україну виконати Мінські угоди на умовах Росії та фактично капітулювати перед Москвою, але за останній час зробив різкий поворот і став одним із головних "яструбів" в ЄС.

Штайнмаєр нещодавно відвідав Київ та заявив про всеосяжну підтримку України з боку Німеччини: політичну, військову, гуманітарну та фінансову.

Водночас на тлі великої кількості закликів до "миру" з боку західних лідерів, Штайнмаєр навпаки наголосив, що саме українське суспільство має вирішувати, коли треба починати діалог з Москвою.

Не можна ухвалювати рішення замість України. Україна повинна сказати, коли вона хоче таких переговорів і чи вважає їх перспективними,

– підкреслив Штайнмаєр.

Як Україна відповіла західним "миротворцям"

В РНБО України та Офісі Президента жорстко відповіли на заклики до початку перемовин з Кремлем. Зокрема, й на слова французького президента Еммануеля Макрона. Михайло Подоляк звернув увагу на ультиматуми, які Росія висуває для початку діалогу.

Російські ультиматуми відомі: "Ми приїхали на танках. Визнайте поразку та втрату територій". Ці умови неприйнятні. То про що говорити? Чи ви просто ховаєте в слові "врегулювання" слово "капітуляція"?,

– заявив Подоляк.

Водночас секретар РНБО Олексій Данілов знову назвав головні умови для початку переговорного процесу, які раніше неодноразово озвучував президент України, а саме – відновлення територіальної цілісності нашої країни.

Гарантія виконання – сучасне ППО, авіація, танки й далекобійні ракети. Стратегія – дії на упередження. Російські ракети мають бути знищені до моменту пуску в повітрі, на землі та на морі,

– зазначив Данілов.

Україна та Росія мають прямо протилежні умови для початку діалогу

Росіяни постійно наголошують на своїй нібито відкритості до перемовин, однак завжди мають на увазі відмову України від своїх територій і фактичну капітуляцію перед Москвою. Кремль заявляє, що в такому випадку вони готові припинити свою "спєцоперацію" у першу ж годину після підписання мирної угоди.

Україна ж пропонує росіянами забиратися з окупованих територій, тим самим зберегти життя своїх солдатів, які так чи інакше будуть розбиті Збройними силами України. Українська влада ставить саме на силове рішення, що є цілком логічним, враховуючи нездатність росіян, як казала пропагандистка Симоньян, "дати задню" та визнати свої помилки.

В останньому зверненні Президент України Володимир Зеленський оголосив п'ять умов для початку переговорів з Росією:

відновлення територіальної цілісності,

повага до Статуту ООН,

відшкодування всіх збитків, завданих війною,

покарання кожного воєнного злочинця,

гарантії, що це не повториться.

Тобто нічого дивного в наших вимогах немає, Україна просто закликає Росія дотримуватися міжнародного права. При цьому, в Офісі Президента наголошують, що Україна ніколи не відмовлялася від перемовин з Росією, а наша переговорна позиція цілком відкрита. Проблема в тому, що до діалогу не готова сама Росія.

Чи готовий Путін? Очевидно, ні. Тому ми конструктивні у своїй оцінці: будемо говорити з наступним лідером Росії,

– наголосив радник ОП Михайло Подоляк.

Деокупація Херсона може стати передумовою для майбутніх перемовин

Деокупація Херсона може змінити ситуацію. Захід робить ставку на звільнення Херсона, як на подію, що зможе суттєво посилити перемовні позиції України. Про це пише італійське видання La Republica.

Між НАТО, ЄС та США склався певний консенсус, щодо необхідності повної деокупації Херсона. Повернення міста під контроль України відкриє шлях до моря і допоможе контролювати водні ресурси. До того ж, це допоможе повністю змінити хід війни зі стратегічної точки зору.

Одразу після деокупації Херсона Україна може зробити перший крок до повернення за стіл переговорів. Враховуючи потужний військовий та політичний удар по Росії, у такому випадку Україна зможе почати діалог з позиції сили.

Звільнення Херсона – руйнівний удар по позиціях російської влади

Передбачити наслідки від деокупації Херсона для самої Росії практично неможливо. Сьогодні російська пропаганда поступово готує суспільство до "здачі" Херсона, проте враховуючи реальну напругу серед громадян Росії, російських військових та місцевих еліт, важко уявити, чим це обернеться для Кремля.

Частина експертів вважає, що Херсон може стати тією самою "Ахіллесовою п'ятою" для російської влади, яка остаточно викриє повний провал на фронті та загалом помилковість рішення Кремля про початок війни проти України. Адже Херсон – це єдине велике місто та обласний центр, який вдалося захопити росіянам після початку повномасштабного вторгнення.

З іншого боку, Кремль може придушити невдоволення всередині країни за допомогою репресій та пустити вільні війська, які до цього утримували Херсон, на оборону інших ділянок фронту, або ж навіть спроб відновити наступальні дії.

В обох випадках складно уявити, що росіяни дійсно будуть готові піти на перемовини, навіть без попередніх умов. Адже це буде означати для них початок діалогу з дуже слабкої позиції, з важкою ситуацією всередині країни. При цьому, сама ідея початку мирного діалогу з Україною була необхідна Росії для того, щоб відтермінувати деокупацію Херсона.

Так чи інакше, Україна дійсно могла б зробити такий дипломатичний жест після звільнення Херсона. Скоріш за все, у Кремлі відразу відмовляться від мирного діалогу, або висунуть чергові ультимативні вимоги, які просто неможливо буде виконати.

Таким чином, Україна зможе вчергове показати Заходу, що росіяни розуміють лише мову сили, а тому саме збільшення військової підтримки та повна деокупація нашої країни здатна примусити Росію до реального миру.